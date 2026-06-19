La película de Tom Hanks que cambió para siempre las películas de Marvel pese a no tener nada que ver con el cine de superhéroes

Tom Hanks nunca ha participado en una película de superhéroes, y además da la sensación de que no tiene el más mínimo interés en que eso cambie. Sin embargo, hay un largometraje que lideró en 1998 que resultó clave para el futuro de las adaptaciones de Marvel sin que en ese momento absolutamente nadie fuese consciente de ello. Ese honor recae en 'Tienes un e-mail' ('You've Got Mail').

Seguro que muchos recuerdan esa película por ser la última comedia romántica que Hanks protagonizó junto a Meg Ryan. Adaptación de la misma que sirvió como base en su momento para la magistral 'El bazar de las sorpresas' ('The Shop Around the Corner'), 'Tienes un e-mail' cuenta la inesperada historia de amor que surge entre la dueña de una pequeña librería infantil y el heredero de una gigantesca cadena de librerías que abre una nueva sucursal a su lado, amenazando así con acabar con su negocio.

El experto que lo cambió todo

'Tienes un e-mail' fue un éxito de taquilla al costar 65 millones de dólares y recaudar más de 250 millones de dólares, siendo recordada con cariño por millones de fans de las comedias románticas. No obstante, lo que realmente nos interesa a nosotros es alguien que tuvo ahí un papel casi anecdótico, ya que fue la segunda experiencia como asistente de producción de por aquel entonces joven de 24 años llamado Kevin Feige.

Hoy todo el mundo conoce el papel fundamental que ocupa Feige en el Universo Cinematográfico de Marvel y que su afición por los cómics de superhéroes se remonta a cuando era un chaval. Sin embargo, su salto al cine de superhéroes se produjo gracias a su trabajo en 'Tienes un e-mail'.

Feige ya había ejercido como asistente de producción para Lauren Shuler Donner en 'Volcano', papel que repitió en esta ocasión. Mientras trabajaba en 'Tienes un e-mail', Donner empezó a involucrarse en 'X-Men' y notó que Feige tenía un vasto conocimiento de las historias de superhéroes, por lo que fue entonces cuando decidió que quería contar con él para la película finalmente dirigida por Bryan Singer.

De hecho, su figura como experto le valió un ascenso, ocupando la posición de productor asociado en 'X-Men'. Allí ya empezó a mostrar su preocupación porque los actores tuviesen un conocimiento mejor del material original, por lo que pasó cómics a Hugh Jackman pese a que había un orden de Singer prohibiendo su uso en el set porque quería tomárselo todo muy en serio.

El propio Jackman así lo recordaba en una entrevista concedida a Josh Horowitz, dejando ya claro que la conexión de Feige con Marvel llegaba a otro nivel. Eso impresionó a Avi Arad, quien le fichó como segundo en la cadena de mano de Marvel Studios, pasando apenas unos años antes de darse cuenta de que muchos superhéroes de la compañía no estaban licenciados a otras compañías.

Fue entonces cuando Feige empezó a trabajar en la idea de un universo compartido, lo cual acabaría dando pie en 2008 tanto al exitoso estreno de 'Iron Man' como a su ascenso como presidente de Marvel Studios. Fue entonces cuando el cine de superhéroes cambió para siempre, pero quizá eso nunca hubiese sucedido sin 'Tienes un e-mail'.

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