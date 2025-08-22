Un viaje en coche, un guion enrevesado y solo 25 días de rodaje. Así fue cómo 'Memento' dejó impresionados a los cineastas más brillantes de Hollywood

Si bien hoy en día estamos siguiendo al momento cada nuevo detalle de cada película que dirige, hace 25 años Christopher Nolan no era tan conocido como hoy en día. Sin embargo hubo una película en la que todo empezó a cambiar y se granjeó el entusiasmo de crítica y público: 'Memento'.

Basada en un relato de su propio hermano, Jonathan Nolan ('Westworld'), la película que representa cómo es "vivir con el TDAH más loco" concebible ha sido el objetivo de una nueva entrega de No es como las demás, la serie de vídeos en los que nos metemos de lleno en lo que hay detrás de nuestras películas favoritas y por qué nos gustan tanto.

De esta manera, nuestra compañera Alessya regresa a los mandos de nuestra sección para sumergirnos en la historia de Leonard, el personaje interpretado por Guy Pearce, y que sufre un tipo de amnesia que le hace incapaz de generar nuevos recuerdos y que intenta descubrir quién mató a su mujer.

Un viaje en coche después de 'Following' fue lo que metió en los hermanos Jonathan y Christopher Nolan el germen de 'Memento'. El primero le comentó de pasada la premisa que tenía en mente: un hombre con amnesia retrógrada que debía resolver un asesinato. Interesados por tirar del hilo, ambos empezaron a escribir en paralelo la historia. Jonathan como relato corto, Christopher como guion.

Recuerda como puedas

Y Nolan fue un poco más allá: veríamos todo desde el punto de vista del protagonista, de Leonard. Eso venía con el reto imposible de contar la historia en orden inverso. De esta manera, tenemos un juego de cronologías y de intrincada narrativa no lineal que, si bien hoy es marca de la casa (y básicamente lo que esperamos) del cineasta, hace 25 años resultó absolutamente innovador. Tanto que cuando estuvo en la fase de guion muchos le echaron un vistazo pero pocos se atrevieron con el reto de dirigirla.

Pero ahí se puso manos a la obra el director y ofreció todo ese genio que surge cuando el presupuesto es limitado y el tiempo de rodaje demasiado corto (25 días). Una vez establecidas las reglas del juego, 'Memento' funcionaba como un tiro y picaba a los espectadores con su rompecabezas. El resultado fue tal que impresionó a los grandes cineastas del momento. Sin embargo no me voy a extender mucho más, ya que si queréis saber más, dadle al play y disfrutad de este 'No es como las demás' sobre 'Memento'. Adelante.

En Espinof | Todas las películas de Nolan ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las películas de ciencia ficción favoritas de Nolan