‘Bond 25’: el 007 de Daniel Craig y Cary Fukunaga se va a Jamaica en este primer vistazo al rodaje

Desde que la longeva franquicia cinematográfica centrada en las andanzas del agente 007 inició su última etapa —con sabor a reboot— junto a Daniel Craig con la fantástica 'Casino Royale', no he sufrido una sola decepción; ni con su primera continuación 'Quantum of Solace', ni con las dos catedrales bondianas que articuló Sam Mendes en 'Spectre' y, sobre todo, en la gloriosa 'Skyfall'.

Con este panorama, es más que lógico que me pueda el ansia esperando el estreno de la hasta ahora conocida como 'Bond 25', que dirige el controvertido Cary Fukunaga y que sería el último affair de Craig con el personaje creado por Ian Fleming. Por suerte, este primer adelanto en vídeo acaba de hacerse público para calmar mi apetito por más espionaje de primera.

En apenas un minuto, este aperitivo en clave "detrás de las cámaras" nos transporta directamente a Jamaica, una de las localizaciones en las que se ambientará 'Bond 25', mientras nos cautiva con breves destellos de la dirección de fotografía de Linus Sandgren —'La La Land', 'First Man'—; trabajo que, en combinación con el mimo por lo visual que Fukunaga imprime en todos sus trabajos, promete una experiencia difícilmente olvidable.

El vídeo nos llega después de una oleada de contratiempos y controversias en las que se ha visto inmersa la producción. Además de la lesión de tobillo que sufrió Daniel Craig el pasado mes de mayo —que le obligó a someterse a cirugía con el consiguiente retraso en el calendario— y de las dificultades logísticas derivados de la explosión controlada que dañó parte de los Pinewood Studios de Londres, se han rumoreado problemas de conducta del siempre controvertido Fukunaga, quien ha desatado las críticas por parte de algunos compañeros al estar jugando a la consola durante el rodaje.

Sea como fuere, 'Bond 25' debería llegar a nuestras pantallas el próximo 6 de abril de 2020 con un reparto en el que, además de Craig, repetirán Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Naomie Harris y Ralph Fiennes, y contará con las nuevas incorporaciones de Ana de Armas y Rami Malek.