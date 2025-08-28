Bryan Singer fue expulsado de Hollywood por acosar sexualmente a menores. Ahora ha vuelto a rodar una película en secreto

Hace tres décadas, Bryan Singer era toda una institución en Hollywood. Suyas eran obras como 'Sospechosos habituales', 'Verano de corrupción', 'X-Men' o 'Superman Returns'. Sin embargo, su carrera estuvo perladas de continuos juicios por acoso sexual a menores que el periódico The Atlantic sacó a la luz, arruinando (aparentemente) para siempre su carrera. Lo último que hizo fue 'Bohemian Rhapsody', y fue expulsado antes de terminar el rodaje porque, aparentemente, nadie del equipo le aguantaba. Bueno, pues esta joyita, por lo visto, ha decidido que ya es hora de volver.

Un singermornings

Desde 2018, nadie en Hollywood ha querido oír hablar de Singer, sobre todo después de las acusaciones y de que consiguiera evitar las sentencias en su contra pactando una cifra fuera de los juicios. El director fue expulsado de Hollywood y, de hecho, su nombre se borró de los pocos trabajos donde su legado aguantó, como la serie 'The Gifted' o la película 'X-Men: Fénix Oscura', donde hacía labores de producción.

Ahora, gracias a Variety, hemos sabido que, a la chita callando, rodó en 2023 una nueva película junto a Jon Voight que tratará de la relación entre un padre arquitecto buscando redención y su hijo en el Oriente Medio de los 70 y 80, cuando Israel invadió Líbano. De hecho, una fuente que ya ha podido verla afirma que es "una película muy bien hecha con potencial para ganar premios", pero obviamente es capaz de ver la controversia por el tema que trata. Y por otras cosillas, añadiría yo.

En su día, Singer fue expulsado de la última película que iba a dirigir después de 'Bohemian Rhapsody', 'Red Sonja', porque nadie querría distribuirla después del escándalo. Ahora, el director se ha mudado a Israel con la intención de rodar tres cintas allí ante el rechazo de la industria. Sacad vuestras propias conclusiones.

En Espinof | "Con 'Bohemian Rhapsody' siendo un éxito, no sorprende esta pieza homófoba": Bryan Singer responde a su nuevo escándalo sexual

En Espinof | Las mejores películas de 2025