'Hamilton' llega a los cines. El musical revolucionario de Lin-Manuel Miranda salta a la pantalla grande, con material inédito y por tiempo limitado

Cuando se estrenó 'Hamilton' era imposible esconderse del biopic musical con el que Lin-Manuel Miranda le daba un giro de tuerca a la Revolución Americana. El musical hizo historia con 11 premios Tonys, un Pulitzer y el salto al estrellato de su creador y gran parte de su reparto... Y más aún cuando en 2020 la grabación oficial del musical se pudo ver en streaming a través de Disney+.

Pero Miranda seguía teniendo una espinita clavada: el paso por los cines. Y ahora, para celebrar el décimo aniversario de 'Hamilton', parece que el momento por fin ha llegado.

Just you wait, just you wait...

El propio Miranda ha confirmado en Tonight Show que 'Hamilton' llegará a los cines este mismo año. Es la versión que se pudo ver en streaming de la producción musical con todo el reparto original del musical, pero también incluirá un nuevo prologo titulado "Reuniendo la Revolución", con entrevistas con el reparto y los creadores y una mirada al impacto del musical a lo largo de estos diez años.

"Rodamos con casi todo el reparto original de 'Hamilton' en 2016, y siempre quisimos estrenarlo en cines. Pero entonces llegó la pandemia y decidimos estrenarlo en streaming para que todo el mundo pudiera verlo en casa cuando quisiera", dijo Miranda, como recogen desde Variety. "Pero a partir del 5 de septiembre podréis ver 'Hamilton' en los cines de todo el país y en Puerto Rico."

Aunque el estreno en cines de 'Hamilton' llegará primero a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico el 5 de septiembre, podemos esperar su paso por la pantalla grande en más países a lo largo de los siguientes meses. Por ahora está previsto el estreno en Reino Unido e Irlanda para el 26 de septiembre y Australia y Nueva Zelanda para el 13 de noviembre.

Desde las redes sociales de Walt Disney Studios ya adelantan que "Hamilton llegará a los cines de todo el mundo por primera vez", así que podemos asumir España, Europa y otros territorios también estarán incluidos en la lista de futuros estrenos.

"Cuando rodamos 'Hamilton', queríamos tratar de capturar el sentimiento de estar en el Teatro Richard Rodgers durante ese primer año en Broadway. Estamos muy emocionados de que el público ahora tenga la oportunidad de experimentarlo en la gran pantalla", dijo el director y productor Thomas Kail en un comunicado de prensa.

El estreno de 'Hamilton', y el nuevo material rodado, reunirá de nuevo al reparto original, incluyendo a Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton, Leslie Odom Jr. como Aaron Burr, Phillipa Soo como Eliza Hamilton, Daveed Diggs, Christopher Jackson,Jonathan Groff y Renee Elise Goldsberry.

