Melody ya tiene su puesto en las actuaciones de Eurovisión, pero no puede esquivar las pullas. "Como gane, va a ser peor que Massiel"

Anoche se celebró la segunda semifinal de Eurovisión y se decidió el orden de actuación en la gran final. Se acerca el momento en que Melody por fin competirá por representar a España (en el puesto 6) y no han faltado las pullas y chistes por parte de famosos como Miguel Lago o Andreu Buenafuente, respecto a la insistencia de la cantante por ponerse a la mínima a cantar su tema.

"Ya, Melody, deja de dar por culo"

Ya está la lista de orden de actuación para la gran final de Eurovisión y queda menos para ver a Melody pisando el escenario con 'Esa diva' (ya se paseó por la semifinal, pero solo como exhibición). Desde que ganó el 'Benidorm Fest', la cantante se ha convertido en prácticamente un meme por arrancarse a cantar su canción a la mínima de cambio.

Uno de los momentos más cantosos fue durante los Premios Goya, en los que la voz de Melody cantando se oía de fondo en entrevistas a otras personas, causando la estupefacción y las risas de los implicados: "Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando de algún lado", se quejaba Jedet en su momento.

La insistencia de Melody ha dado para muchas bromas, y aun más ante su inminente actuación en la final. "El sábado que viene Eurovisión, por fin. Ya, Melody, deja de dar por culo", bromeó Miguel Lago recientemente en 'Aruser@s' para sus compañeros de laSexta. "Ya se acaba para siempre. Hostia, como gane… Va a ser peor que los 30 años que llevamos de Massiel. No hemos calculado bien qué puede pasar si gana", añadió, aunque luego aseguró que iba "a tope con Melody" en la final.

Por su parte, en el programa de 'Futuro imperfecto' de Buenafuente también le dedicaron no pocas bromas desde su primera gala. "Si vuelve a la carga, se habla de que se la podría vetar a ella antes que a Israel", fue el chiste que le dedicó Tamara García Romero en el estreno, en el que también protagonizó un sketch Silvia Abril caracterizada de Melody y cantando el tema con algunas modificaciones: "Una diva es pesada, pegajosa".

La imitación de Silvia Abril como Melody en el primer programa de Buenafuente

En el programa de anoche, también volvió a salir el tema a colación: "Quedan 48 horas para que Melody deje de cantar ‘una diva es valiente'. Quiero decir que, después de Eurovisión, si canta es por su cuenta y riesgo". Buenafuente bromeó con la posibilidad de que EE.UU. y China hubieran pausado el tema de los aranceles porque, precisamente, se habían reunido en Suiza y se toparon con el festival y "con Melody, que ya sabéis que no puede parar de cantar".

Si bien es cierto que Buenafuente no tuvo pullas únicamente para la cantante, sino también para la organización del festival: "Había más probabilidades de que Israel no participase en la final por una mala canción que por un genocidio. No pasa nada, una diva es valiente, pero algunos organizadores no".

En Espinof | Con razón nos sonaba la candidata de Francia en Eurovisión 2025: 10 años antes, Louane nos emocionó en una de las mejores comedias francesas

En Espinof | Las mejores series médicas y en qué plataformas verlas