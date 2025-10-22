La película bélica que lleva 5 años seguidos como una de las más vistas en streaming: una aventura épica capitaneada por Tom Hanks

Es muy raro que una película aguante mucho tiempo entre las más vistas en una plataforma, ya que poco a poco van perdiendo brillo ante la llegada de otras novedades. Sin embargo, hay una película bélica que lleva la friolera de 5 años como una de las más vistas en streaming. Y en este caso ni siquiera el hecho de ser en Apple TV+ lo justifica.

'Greyhound: Enemigos bajo el mar' fue una de las primeras películas estrenadas por Apple TV+, ya que llegó a la plataforma el 10 de julio de 2020 sin pasar antes por los cines. Eso es algo que en buena medida se debe a la pandemia de coronavirus, ya que se trata de una producción de Sony prevista para verse en pantalla grande. El estudio no lo vio claro y acabó vendiendo los derechos a Apple. Sí, básicamente lo mismo que ha pasado hace poco con 'Las guerreras K-Pop'.

Tremenda longevidad

Aunque no hay datos concretos de visualizaciones, porque Apple sencillamente no proporcionada es información, 'Greyhound: Enemigos bajo el mar' lleva ya cinco años apareciendo de forma constante en el Top 10 mundial que recopila Flixpatrol. De hecho, hace apenas unos días incluso logró volver al número 1 en Micronesia, mientras que en España hasta alcanzó la sexta posición esta pasada semana.

Obviamente, el limitado número de películas exclusivas de Apple TV+ favorecen esta tremenda longevidad de 'Greyhound: Enemigos bajo el mar'. Y como era de esperar, su éxito no ha pasado desapercibido, pues ya hay en marcha una secuela en la que Tom Hanks volverá a dar vida al Capitán Krause y cuyo rodaje comenzará a principios de 2026.

Dirigida por Aaron Schneider, 'Greyhound: Enemigos bajo el mar' nos traslada a 1942 para explorar los primeros compases de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Su historia gira alrededor de cómo un convoy internacional de suministros es acosado por submarinos alemanes mientras cruza el Atlántico Norte.

La película fue bien recibida en su momento por la crítica, ya que cuenta con un 78% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Por mi cuenta, recuerdo verla en su momento y que no me entusiasmó demasiado...

