"Es todo lo que quieres que sea". Las primeras impresiones de 'Wicked: For Good' indican que la secuela musical ha logrado dar con la tecla del éxito otra vez

Los que hemos visto 'Wicked' en teatro sabemos que la segunda parte de la obra es, realmente, la más floja. Sin embargo, es imposible no tener ganas de ver una segunda parte que estará aupada no solo por los resultados en taquilla de la película original, sino de un boca-oreja que la ha colocado en el centro de la conversación, ganando nuevos fans a lo largo de los meses. Y, por supuesto, con el runrún de los Óscar siempre sobre ella (yo daría su nominación casi por segura, la verdad). Pero, ¿quién sabe? Podría ser un absoluto desastre por sorpresa. Cosas más raras se han visto en Hollywood.

Because I knew you...

'Wicked: For Good' ya ha hecho sus primeros pases y, mientras esperamos que las críticas en sí lleguen, ya podemos comprobar que, por las reacciones, han vuelto a dar en el clavo. Destiny Jackson, de Deadline, afirma en Twitter que "Todas las buenas acciones se ven recompensadas en “Wicked: For Good”. Es un final épico y conmovedoramente tierno para una de las amistades más dinámicas de la historia de la cultura pop. Los fans del espectáculo de Broadway encontrarán mucho que disfrutar, con sorpresas del tamaño de un beso de mariposa". Y no es la única cantando sus alabanzas.

Jazz Tangcay, de Variety, nos pide una cosa: "Preparaos, porque 'Wicked: For Good' supera todas las expectativas. Jon M. Chu es un genio en la manera en la que lleva esto a su fin. Las historias de Elphaba y Glinda se amplían y te dejan con un emocional puñetazo en el estómago al final. Cynthia Erivo está magnífica, pero prepárate para Ariana Grande, que lleva esta interpretación a otro nivel y ofrece una actuación magistral. Y, guau, la construcción del mundo, el vestuario y la fotografía de Alice Brooks merecen toda tu atención. Estoy deseando volver a verla. Lloré a lágrima viva. 'Wicked: For Good' es pura grandeza musical".

En la misma línea está Chris Murphy, de Vanity Fair: "Creedme cuando digo que expande y profundiza en el material original de maneras generalmente emocionantes e innovadoras. Cynthia y Ari llevan sus interpretaciones al siguiente nivel con momentos donde se os caerá la mandíbula. La película clava el aterrizaje". Y no desentona David Gordon, que señala que "Si la parte 1 fue fiel a la versión de teatro, 'Wicked: For Good' construye el mundo para crear una versión extremadamente emocional del acto 2 completamente diferente (pero igual). Es un viaje lleno de emociones y un rompecorazones y es sexy y todo lo que quieres que sea".

De momento, si te lo estás preguntando, no están surgiendo opiniones negativas de la película (aunque todo se andará), quizá porque incluso los fans del musical tenemos algo para echarnos a la boca en la forma, esta vez sí, de dos canciones nuevas: 'No Place Like Home', de Cynthia Erivo, y 'The Girl in the Bubble', de Ariana Grande, que, esta vez sí, estarán nominadas a los Óscar y tendrán que vérselas cara a cara con el 'Golden' de 'Las Guerreras K-Pop'. Duelo de gigantes desafiando la gravedad.

