En 2 días se estrena una espectacular película que ha entusiasmado a Arnold Schwarzenegger: "La acción es increíble"

Pocos nombres están más asociados al cine de acción que el de Arnold Schwarzenegger. El actor austriaco ha participado en multitud de títulos inolvidables de dicho género, por lo que siempre conviene estar atento a qué títulos ajenos le entusiasman. Eso es lo que ha sucedido ahora con 'The Running Man', nueva versión de la novela de Stephen King en la que ya se basó -aunque muy libremente- la emblemática 'Perseguido'.

'The Running Man' cuenta la historia de Ben Richards, habitante de un futuro Estados Unidos en el que la gran mayoría de la gente vive en un estado de pobreza que no le permite conseguir los medicamentos necesarios para curar una simple gripe. Eso le llevará a acabar participando en una competición televisiva en la que has de sobrevivir durante 30 días para proclamarte vencedor.

Qué tiene a su favor

Además del llamativo hecho de estar basada en una novela de Stephen King, 'The Running Man' cuenta con otros grandes alicientes de cara al público. El primero es que detrás de las cámaras está Edgar Wright, un director bastante interesante por norma general que además aquí también ha tenido la oportunidad de meter mano en el guion de la película.

Por otra parte, 'The Running Man' viene a ser un poco la prueba de fuego para que Glen Powell demuestre si puede liderar una superproducción de más de 100 millones de dólares. Ya tuvo una gran oportunidad para ello el año pasado con 'Twisters', un largometraje que arrasó en Estados Unidos pero no tuvo un éxito mucho más reducido en el resto del mundo.

Eso sí, el atractivo de 'The Running Man' en lo referente a su reparto no acaba ahí, pues en ella también participan otros rostros conocidos como Josh Brolin, Lee Pace, Colman Domingo, William H. Macy, Michael Cera o Katy O'Brian, la inolvidable Elia Kane de 'The Mandalorian'.

Como apuntaba antes, a eso hay que sumarle que 'The Running Man' cuenta con el sello de aprobación del protagonista de 'Mentiras arriesgadas'. El actor asegura que "es la única de mis películas que quería que se volviera a hacer", destacando además que 'The Running Man' "es realmente fantástica" y que "la acción es increíble".

Por cierto, el mismísimo Stephen King también ha dado su visto bueno a la película, pues le ha encantado tanto que ha llegado a afirmar que es "la 'Jungla de Cristal' de nuestro tiempo". Eso sí, hay que tener en cuenta que también es él quien dice que la miniserie que adapta 'El resplandor' es mejor que la aclamada película de Stanley Kubrick...

A España la película nos llega con unos días de retraso con respecto a su estreno en Estados Unidos, donde 'The Running Man' ha pinchado en taquilla. Poco importa que el público la haya situado como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de la obra de King si luego no los suficientes espectadores han pasado por caja. Ya veremos si sucede lo mismo o no en nuestro país, donde estará disponible a partir del 21 de noviembre de 2025.

