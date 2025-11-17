El público dicta sentencia sobre 'The Running Man' y afirma que la película con Glen Powell es una de las mejores adaptaciones de Stephen King. Sólo hay 4 con una valoración más alta

Este viernes llega a los cines españoles 'The Running Man', la esperada nueva adaptación de 'El Fugitivo', novela que ya sirvió en su momento de base para 'Perseguido'. Eso sí, la versión de Edgar Wright opta por mantenerse más fiel a la novela de Stephen King, algo que parece que ha gustado mucho al público, ya que la han situado como una de las mejores adaptaciones de este famoso escritor.

En concreto, 'The Running Man' ha recibido una valoración de B+ en Cinemascore, una compañía que se centra en reflejar las opiniones del público durante el primer día en salas de los grandes estrenos. Lo curioso es que eso supone que hay solamente otras cuatro películas basadas en libros de Stephen King que la superaron en su momento.

El top de King

Es cierto que ninguna de ellas consiguió una A+, la valoración más alta, pero con una A encontramos a 'Cuenta conmigo', 'Cadena perpetua' y 'La milla verde', mientras que 'Misery' fue la única que fue calificada con una A. A continuación os dejo cómo queda el Top de Stephen King según las valoraciones de este servicio:

Si echáis en falta algunos títulos, eso se debe o a que Cinemascore aún no existía por aquel entonces o a que la película en cuestión no se exhibió en el número mínimo de salas -por si tenéis curiosidad, ese mínimo es de 2.000 pantallas- para que este servicio recoja opiniones.

Dicho esto, creo que nadie pone en duda que las cuatro mejor valoradas se encuentran entre las adaptaciones imprescindibles de Stephen King. Lo que sí quizá cueste más entender es que joyas como 'El resplandor' o 'La niebla' fuesen recibidas de forma tan dura. Ahí que el cine de terror suela recibir malas valoraciones en Cinemascore es uno de los factores, pero ni siquiera eso lo explica en este caso.

Ahora habrá que ver si estas buenas impresiones que dejó 'The Running Man' la ayudan a largo plazo, pues sus datos en taquilla de este pasado fin de semana han sido bastante flojos para una producción de más de 100 millones de dólares como la protagonizada por Glen Powell.

Con todo, eso no es garantía de nada, pero al menos sí demuestra que 'The Running Man' está gustando a aquellos que se han acercado ya a ver la película protagonizada por Edgar Wright. Por cierto, si tenéis curiosidad sobre cómo encaja en Cinemascore en la filmografía de su director, la cosa queda así:

Ni 'Zombis Party', ni 'Arma fatal' se exhibieron en el número mínimo de salas, de ahí que no aparezcan en el top.

