'Black Panther: Wakanda Forever' vuelve a demostrar uno de los grandes problemas de la Fase 4 de Marvel pese a seguir arrasando en taquilla

Poco más de una semana ha necesitado 'Black Panther: Wakanda Forever' para situarse ya entre las 10 películas más taquilleras de 2022. Tras su potentísimo arranque, ya ocupa el octavo puesto con 546 millones de dólares y seguro que va a subir más posiciones. El problema es que este fin de semana también ha vuelto a dejar claro uno de los grandes problemas de la Fase 4 de Marvel: lo rápido que se reducen sus números en taquilla.

¿Primeros síntomas de decadencia?

Por ponerlo en perspectiva, el récord de la mayor caída del primer fin de semana al segundo en Estados Unidos de una película de Marvel de las tres anteriores fases de Marvel lo marcó 'Spider-Man: Homecoming' con una bajada del 62,2%. Y solamente otras tres películas ('El increíble Hulk', 'Capitán América: El primer vengador' y 'And-Man y la Avispa') habían superado la barrera del 60%. En la Fase 4 sucede justo lo contrario, todas las películas menos una han superado ese porcentaje con creces.

'Viuda negra' se derrumbó un 68%, 'Eternals' un 62%, 'Spider-Man: No Way Home' un 67%, 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' un 67% y 'Thor: Love and Thunder' un 68%. La única que se salvó fue 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' con una bajada del 54%, pero a cambio tampoco tuvo un debut especialmente deslumbrante.

Además, también hay que tener en cuenta que, con la excepción de 'Spider-Man: No Way Home', todas se quedaron por debajo de lo esperado al acabar su paso por los cines, y con 'Black Panther: Wakanda Forever' también es prácticamente imposible que se supere o ser acerque a los números marcados por la primera entrega, que sumó 1.346 millones en 2018. De hecho, su gran objetivo a día de hoy sigue siendo superar la mítica barrera de los 1.000 millones, algo que hasta ahora solamente 51 películas han logrado. 10 de ellas son de Marvel, pero de la Fase 4 solamente 'Spider-Man: No Way Home' lo ha conseguido, y ahí había otros factores importantes claves en ello.

Eso no supone que el MCU haya perdido el favor del público, pero sí queda claro que el interés se ha erosionado tras el hito que supuso 'Vengadores: Endgame'. Sus películas siguen siendo casi siempre grandes éxitos -es difícil considerar como tal a 'Viuda negra' o 'Eternals'-, pero antes era prácticamente imposible que nadie les hiciera frente y ahora pierden fuelle más rápido. Por ejemplo, este año las dos películas más taquilleras son 'Top Gun: Maverick' y 'Jurassic World: Dominion'. Y además 'Avatar: El sentido del agua' está a la vuelta de la esquina...

Sea por el hecho de que todo el mundo sabe ya de que en dos meses o menos estará disponible en Disney+, porque hay fans algo desencantados por el camino que está siguiendo Marvel o por la sobredosis de estos dos últimos años, lo cierto es que es la primera vez que se detecta un pequeño síntoma de decadencia. Por ahora no es nada preocupante, pero que no se duerman en los laureles...

