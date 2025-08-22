Cachondeo asegurado entre pistolas desnudas y vecinos majaderos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Con la ola de calor al fin terminada y dando un respiro a nuestras glándulas sudoríparas, se nos ha acabado la excusa de el aire acondicionado y el refugio climático para tentaros a acudir a vuestro cine de confianza. Por suerte, este 22 de agosto llegan a nuestras salas un buen puñado de estrenos que justifican por ellos mismos el desplazamiento y que, con suerte, revitalizarán una taquilla bajo mínimos.

Bajo mínimos

Y es que, el pasado fin de semana, la recaudación en España cayó por debajo de los 4,5 millones de euros en un puente en el que 'Weapons' coronó el Top 5 con lo más visto por segunda semana consecutiva y con 0,83 millones de euros más en el bolsillo, reafirmándose como uno de los fenómenos de terror del año en todo el mundo.

Tras ella, la 'Materialistas' de Celine Song dio el campanazo convirtiéndose en el mejor estreno del finde con 0,65 millones de euros que suponen más del doble de lo recaudado durante por 'Vidas Pasadas' durante su arranque. El anterior trabajo de la directora coreano-canadiense debutó en nuestras tierras con una recaudación de 0,28 millones de euros y cerró su periplo con 1,2 millones en total; cifra que su segundo largo promete alcanzar más pronto que tarde.

La tercera, cuarta y quinta posición quedaron ocupadas por un trío de viejas conocidas como 'Los tipos malos 2', que se llevó la medalla de bronce con 0,5 millones de euros; 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', que continuó rascando box office con 0,37 millones más; y 'Karate Kid: Leyendas', qué piso los talones a los superhéroes de Marvel con 0,32 millones de euros.

Cachondeo asegurado

Por suerte, si hay algo capaz de inyectar algo de energía a esta taquilla estival comatosa es una buena dosis de cachondeo, que este viernes 20 llega capitaneada por la esperadísima recuela de 'Agárralo como puedas' dirigida por Akiva Schaffer y protagonizada por Pamela Anderson y por un Liam Neeson en estado de gracia que toma el testigo de Leslie Nielsen para brillar como estrella de la comedia.

Continuando con la comedia, pero esta vez sin salir de nuestras fronteras, Mar Olid vuelve a la carga un año después de 'Al otro barrio' con 'Sin cobertura'; una cinta que juega la trillada carta de los viajes en el tiempo al medievo de la mano de una familia compuesta por Alexandra Jiménez y Ernesto Sevilla. Humor made in Spain de ese que puede dar la sorpresa y pegar un buen puñetazo sobre la mesa en taquilla.

El trio de ases de la semana, con permiso de 'El regreso de Ulises' de Uberto Pasolini y su Ralph Fiennes mamadísimo para dar vida al protagonista de 'La odisea', nos invita a mirar al pasado de nuestra filmografía patria. Concretamente a un año 2000 en el que Álex de la Iglesia estrenó su magnífica 'La comunidad', que vuelve a nuestros cines por su 25 aniversario para permitir que nos deleitemos de nuevo con una Carmen Maura desatada.

Los últimos lanzamientos los cierran el thriller de acción marca de la casa Joe Carnahan 'Shadow Force', la jawsploitation australiana 'Tiburón blanco: La bestia del mar' de Kiah Roache-Turner, los dramas 'Blue Sun Palace' de Constance Tsany y 'Niki' de Céline Sallete y, para terminar, la nueva aventura animada de Heidi en 'El rescate del lince'.

