Duelo a muerte entre Joaquin Phoenix, Pedro Pascal... y Miguel de Cervantes. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Si hoy hay estrenos, es que es viernes —gracias a estas pequeños detalles por ayudarme a saber en qué día vivo—. ¿También estás perdido en una crisis existencial y has perdido la noción del espacio-tiempo? No hay problema, porque alguna de las novedades que llegan a nuestras salas de cine este viernes 12 de septiembre seguro que te ayudan a calmar tu angustia vital que, de hecho, debería mejorar un poquito después de conocer la taquilla del pasado fin de semana.

Tras unos cuantos ejercicios bajo mínimos, nuestras salas de cine se las apañaron para recaudar nada menos que 6,1 millones de euros impulsadas principalmente, y como cabía esperar, por una 'Expediente Warren: El último rito' que debutó con unos potentísimos 4,3 millones de euros que, por otro lado, no fueron suficientes para superar a las grandes bombas familiares del año como 'Una película de Minecraft' —que hizo 5 millones— o 'Lilo & Stitch' —que arrancó con 5,7 millones—.

Las alegrías se acaban aquí, porque tras el bombazo del Warrenverso no hubo ni una sola cinta capaz de superar el medio millón, comenzando por la 'Romería' de Carla Simón, que rascó 0,36 millones de euros y se distanció del doble empate entre 'Los tipos malos 2' y 'Sin cobertura', que ocuparon la tercera —y cuarta— posición con 0,23 millones de euros más en sus arcas. 'Weapons' cerró el Top 5 con otros 0,19 millones de euros en el bolsillo, y yo que me alegro por ella y por Zach Cregger.

¡Al rico estreno!

Pese al entusiasmo previo, tengo cero expectativas en que alguna de las novedades de este 12 de septiembre se las apañen ya no para desbancar a los Warren, sino para acercarse mínimamente a un segundo fin de semana que podría rondar los 2 millones de euros. Y me da bastante rabia, porque la principal recién llegada está firmada por Ari Aster, que vuelve a estar en su salsa junto a Joaquin Phoenix y Pedro Pascal en la descomunal e inclasificable 'Eddington', que se mueve entre el thriller, el western, el drama, la sátira y la comedia negra como el carbón.

Por otro lado tenemos el regreso de Alejandro Amenábar seis años después de su notable 'Mientras dure la guerra'. En esta ocasión nos traslada al siglo XVI con 'El cautivo' para contarnos las ficcionadas aventuras y desventuras del joven Miguel de Cervantes junto a Julio Peña, Alessandro Borghi, Luna Berroa y Miguel Rellán, entre otros.

El trío de ases lo cierra una cinta de terror que consiguió rascar el premio al mejor actor —o a los mejores actores— para John Lithgow y Geoffrey Rush en la última edición del Festival de Sitges. Está dirigida por James Ashcroft, responsable de la genialísima 'Atrapados en la oscuridad', se titula 'La ley de Jenny Pen', gira en torno a una siniestra residencia de ancianos y a Stephen King le flipó bien fuertemente.

Si nada de esto te satisface, esta semana tienes una dosis de acción con 'Fritos a balazos', una buena ración de anime cinco tenedores con la película de 'Kimetsu no Yaiba', romance adolescente made in Spain en 'Sigue mi voz' y drama brasileiro en 'Retrato de un cierto Oriente'. Por opciones, que no quede.

