Dwayne Johnson es una máquina de machacar, aunque lo tiene crudo con la taquilla. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Toca dar la bienvenida al mes de octubre con ese bajón inevitable que llega de la mano del descenso de las horas de luz y que, desgraciadamente, se ha proyectado sobre una taquilla que ha vuelto a caer cerca de medio millón de euros; concretamente, de los aproximadamente 4 millones de la semana anterior a unos 3,5 millones que saben especialmente a poco, ya que ni un sólo largometraje del top 5 logró superar la barrera de los seis ceros.

Cuesta abajo (¿y sin frenos?)

La única novedad en colarse en los puestos altos de la tabla ocupó el primer puesto de la misma, y no fue otra que 'Una batalla tras otra'. Lo nuevo de Paul Thomas Anderson debutó con unos tibios 0,9 millones de euros que contrastan con los tremendos elogios que está recibiendo el filme —que, con un poco de suerte, harán que remonte en su segunda semana o, al menos, que frene la caída de rigor—.

Tras ella, 'Expediente Warren: El último rito' cumple el mes en cartel aferrándose a la segunda posición con 0,59 millones de euros que la ubican ya por encima de los 11 millones en cómputo global, seguida de cerca por 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, que se cuelga la medalla de bronce on 0,49 millones más en el bolsillo que ya hacen un total de 3,5 millones. Nada, pero que nada mal.

La cuarta y quinta posición queadron dominadas por la animación. Concretamente, por el fenómeno de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza Infinta', que ha rascado otros 0,3 millones de euros tras su descomunal debut hace unas semanas, y por una 'Los tipos malos 2' que no hinca la rodilla tras nueve semanas en cartel y que ha añadido 0,15 millones de euros a un total de 7,2 millones.

Los estrenos del 3 de octubre de 2025

Apartando nuestra mirada del pasado y centrándonos en el presente, toca repasar unas novedades que no están destinadas a revolucionar el box office nacional pero que traen bajo el brazo uno de los títulos más prometedores del curso cinematográfico: 'The Smashing Machine'. El biopic deportivo dirigido por Ben Safdie y protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt se ganó la friolera de 16 minutos de ovación a su paso por el Festival de Venecia, apunta a firme candidata a rascar no pocas nominaciones a los Oscar y es, sin duda, la novedad más destacada de la semana.

Junto a la historia del luchador de UFC Mark Kerr, nuestra cartelera recibe una buena dosis de cine español en clave de thriller, comenzando por el cóctel de intriga y espionaje de 'La sospecha de Sofía', dirigida por Imanol Uribe, protagonizada por Álex González, Aura Garrido y Zoe Stein, y ambientada durante la Guerra Fría. Junto a ella, Antonio Hernández nos presenta 'Parecido a un asesinato', en la que Blanca Suárez y Eduardo Noriega cargan sobre sus hombros uno de los títulos made in Spain más tensos del año.

Otro nombre fuerte de nuestra industria como es Agustín Díaz Yanes se ha aliado con Susana Baitua y Andrés Gertrúdix en 'Un fantasma en la batalla' para trasladarnos a los años 90 y sumergirnos en la lucha de la Guardia Civil contra la banda terrorista ETA. Por otro lado, abrazando plenamente el terror, Maleficio (La regla de Osha) nos trae una de exorcismos bajo el título de 'Maleficio (La regla de Osha)'. Desde luego, hay para todos.

Los estrenos de este 3 de octubre de 2025 los cierran el drama noruego 'Adorable' de Lilja Ingolfsdottir, el coming of age 'Extraño río' de Jaume Claret Muxart y, como mención especial, el reestreno de la fastuosa 'Avatar: El sentido del agua' de James Cameron para ir calentando motores de cara a diciembre y la llegada de la tercera entrega de la franquicia.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025