Estrenos de cine: muñecos asesinos, chistes geolocalizados y zombis de autor

Este fin de semana del 28 de junio nos da una de cal y otra de arena. Por una parte, nos ha traído una ola de calor que tiene a medio país pidiendo el botijo, pero, por el otro, nos regala una ronda de estrenos de cartelera en la que destaca el retorno del terrorífico Chucky en el genial remake del clásico de Don Mancini y Tom Holland.

Junto al muñeco asesino, una nueva comedia made in Spain con Dani Rovira y María León haciendo chistes geolocalizados, la secuela de 'Tu mejor amigo' —para amantes de los perretes—, lo nuevos trabajos de Jim Jarmusch y Carles Marqués-Marcet, y el flamante reestreno en 4K de 'Matrix'. Ahí es nada.

'Muñeco diabólico' ('Child's Play', 2019)

A favor: Por encima de todo, su salvaje y autoconsciente tono, que bebe del terror más jaranero de los años 80 para ofrecer un festival de gore y humor negrísimo, mientras actualiza el clásico de Tom Holland y Don Mancini para las nuevas generaciones de aficionados al género. Sus efectos prácticos, su sátira tecnológica y la terrorífica voz de Mark Hamill terminan de redondear un entretenimiento más que notable.

En contra: Da la sensación de que el concepto tecnológico sobre el que gira el filme abre muchas más opciones de las que finalmente se aprovechan. Con un poco de suerte ampliarán su mitología en una secuela.

Crítica en Espinof: 'Muñeco diabólico': un salvaje y divertidísimo remake, para enmarcar junto al original

'Los Japón' (2019)

A favor: El sentido del humor, como todo, es subjetivo, y 'Los Japón', sin duda, tendrá un público potencial que reirá a mandíbula batiente con sus gracietas geolocalizadas.

En contra: Sí, es otra vez Dani Rovira haciendo el mismo papel. Sí, es otra vez esa comedia que parece tener 40 años, construida a base de clichés y topicazos —arsa, quillo, arriquitaun— que puedes escuchar en el bar de la esquina.

'Tu mejor amigo: Un nuevo viaje' ('A Dog's Journey', 2019)

A favor: Amantes de los perretes, regocijaos, pues la secuela que nadie pidió de 'Tu mejor amigo' ya está aquí, y trae bajo el brazo una nueva dosis de cuadrúpedos peludos con los que babear. Como cinta familiar, es plenamente funcional.

En contra: Su mensaje blanco y carente de claroscuros chirriará a más de uno. Sus valores cinematográficos son más bien escasos, con un guión tan plano como sus personajes y una realización propia de un telefilme.

'Los días que vendrán' ('Els dies que vindran', 2019)

A favor: Carlos Marqués-Marcet vuelve a dar una clase magistral sobre cómo mover la cámara y generar una puesta en escena naturalista que evita transmitir la sensación de estar ante una ficción.

En contra: La pareja de personajes protagonistas puede resultar de lo más irritante, generando una reacción de antiempatía que tira por tierra cualquier intención dramática, invitándote a pensar cuánto tiempo queda para no volver a verles. Su tono, demasiado engolado y, por momentos, encubiertamente melodramático.

Crítica en Espinof: 'Los días que vendrán': Carlos Marqués-Marcet vuelve con la gran película por la que recordaremos el 22º Festival de Málaga

'Los muertos no mueren' ('The Dead Don't Die', 2019)

A favor: ¿Jim Jarmusch rodando una comedia zombi con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny y un buen puñado más de caras conocidas? Difícilmente podría pedirse más, sobre todo cuando el resultado es mucho más inteligente de lo que cabría esperar.

En contra: La cinta deja entrever una especie de juerga autocomplaciente entre colegas que hace flaco favor al conjunto, quitándole algo de consistencia en alguno de sus pasajes.

'Matrix' ('The Matrix', 1999)

A favor: La simple oportunidad de ver el magnum opus de las Hermanas Wachowski restaurado en 4K en una sala de cine. No hace falta decir nada más.

En contra: 'Matrix'. En 4K. De nuevo en pantalla grande. ¿Cómo va a haber algo en contra?

En Espinof: 20 años de 'Matrix': 20 influencias e ingredientes que dieron forma a la obra maestra de las Wachowski

Y además...

'Welcome Home' (2018)

George Ratliff nos trae un thriller protagonizado por Aaron Paul, Emily Ratajkowski, celos, mentiras y vecinos macizos con oscuras intenciones.

'Instinto Maternal' ('Duelles', 2018)

Ocho años después de 'Illégal', Olivier Masset-Depasse vuelve a la gran pantalla con un thriller psicológico ambientado en los años 60, con un reparto tan atractivo como su puesta en escena.

'Los Bando' (2018)

La propuesta musical de la semana nos llega desde Noruega, está dirigida por Christian Lo, y ofrece un interesante cóctel que hibrida música, comedia y road movie.

'Lejos del fuego' (2019)

Javier Artigas nos trae su debut, 'Lejos del fuego'. Un peculiar drama sobre el valor de la amistad en tiempos de cambio.

'Me llamo Violeta' (2019)

Esta semana también hay espacio para documentales, siendo la representante del género 'Me llamo violeta', un filme sobre la transexualidad en edades tempranas.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G: 'Muñeco diabólico'. La desconfianza era generalizada, pero, sin comerlo ni beberlo, Lars Klevberg nos ha traído de vuelta a Chucky en una brillante actualización del clásico de Don Mancini y Tom Holland. Abrazando al terror de los años 80 más jaranero, 'Muñeco diabólico' nos brinda un divertidísimo festival de comedia negruzca, salpicones de gore y una sátira tecnológica que la convierten en el mejor capítulo de 'Black Mirror' que pueda imaginarse. Genial.

Mikel Zorrilla: 'Toy Story 4'. Por ofrecer una estupenda aventura repleta de momentos muy divertidos y que sabe emocionar y justificar que la saga siguiera adelante tras la extraordinaria tercera entrega. El problema es que sigue estando por debajo de las tres primeras, ya que esas eran una joya y esta solamente es muy buena. En la cartelera actual eso ya es más que suficiente para recomendarla con pasión.

John Tones: 'Los muertos no mueren'. Muy lejos de otras disparatadas comedias zombi recientes, como la serie iDead o Zombieland, Los muertos no mueren tiene tono y ritmo de reposada comedia costumbrista y juega al estilo deadpan del propio Bill murray, pero aplicado a todos los personajes. Algo irregular, desde luego no siempre graciosa, pero muy interesante como ejercicio de estilo y homenaje a los zombis primigenios, los de Romero. Y con maquillajes extraordinarios, comparables a los clásicos de los ochenta.