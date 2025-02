La impresionante película que acaba de hacer historia con 1100 millones en 12 días. Ni siquiera 'Vengadores: Endgame' o 'Star Wars' lo consiguieron

Hace unos días os comentábamos que la película de animación china 'Ne Zha 2' estaba arrasando en taquilla y todo apuntaba a que iba a destrozar varios récords de taquilla. Lo que ni siquiera entonces esperábamos es que apenas fuese a necesitar 12 días para hacer historia, siendo ya una de las 40 películas más taquilleras de todos los tiempos.

Los récords que ha destrozado

Tras sumar 104,3 millones de dólares durante el domingo, 'Ne Zha 2' acumula ya 1.100 millones de dólares en taquilla, todos ellos conseguidos en los cines de su China natal. Eso la convierte en la película china más taquillera de todos los tiempos, honor que hasta ahora pertenecía a ‘La batalla del lago Changjin’ con unos ingresos totales de 913 millones. Ha destrozado esa marca.

Además, esa cantidad también supone que 'Ne Zha 2' es la primera película que consigue superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en un único país. Hasta ahora, ese récord estaba en manos de 'Star Wars: El Despertar de la fuerza' y los 936 millones que logró en Estados Unidos -allí la segunda posición pertenece a 'Vengadores: Endgame' con 858 millones-. El largometraje chino también ha aplastado esa marca sin problemas.

Ahora mismo la duda está en saber cuál será el techo de 'Ne Zha 2'. Parece evidente que no logrará alcanzar los 2.923 millones de 'Avatar', por lo que el título de película más taquillera de la historia no corre peligro. Lo que no está tan claro es que no vaya a poder superar a 'Del revés 2' y sus 1.698 millones de dólares, lo que la situaría con la película de animación con mayores ingresos en cines de todos los tiempos.

En su contra juega que fuera de China es poco probable que consiga una cantidad significativa, pero quizá tampoco lo necesite. Por ahora, solamente las preventas del lunes en China suponen otros 15,6 millones de dólares adicionales...

