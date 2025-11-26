La mejor película de terror del año regresa con su versión definitiva. Un extraordinario thriller que ahora presenta su codiciado steelbook

El año 2025 está siendo muy bueno para los amantes del cine de terror, ya que se han estrenado varios títulos imprescindibles. Entre ellos sobresalen dos títulos por encima del resto, dándose la particularidad de que si tuviese que elegir, diría que 'Los pecadores' es mejor película -aunque por muy poco-, pero también que 'Weapons' es mejor como película de terror. Y esta última al fin está disponible en formato físico.

El largometraje protagonizado por Julia Garner y Josh Brolin fue un enorme éxito tanto de crítica -un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- como de público -268 millones en taquilla frente a un presupuesto de 38-, por lo que no podía faltar la edición limitada en caja metálica que muchos coleccionistas querrán su colección.

Con un precio de 34,95 euros, el steelbook de 'Weapons' se ha agotado en varios comercios antes incluso de ponerse a la venta este miércoles 26 de noviembre. Desde Arvi nos han cedido una copia para poder valorarla en detalle y a continuación podréis encontrar mis impresiones sobre ella.

El steelbook

Voy a mojarme y a reconocer que el diseño del cartel original utilizado en las versiones sencillas en formato físico es más potente, pero esta imagen centrada en la noche en la que todos los niños de una clase menos uno desaparecen también es muy llamativa.

Por su parte, una opción muy sencilla para la contraportada en la que lo único que destaca realmente es la hora en la que se produce la desaparición. En otro contexto me parecería poco, pero aquí encaja de fábula.

Unas cuantas imágenes más para poder ver el diseño más en detalle. Además, para el canto opta por un diseño sobrio en el que únicamente aparecen el título de la película y el logo de Warner.

Para el interior se ha utilizado una de las imágenes promocionales más utilizadas de toda la película. A mi juicio, un gran acierto.

Por último, los discos se diferencian por el color utilizado según el formato, el rojo para el blu-ray y el azul para el disco en UHD. Quizá demasiado sobrio, pero va en la línea del propio diseño del steelbook.

Los contenidos adicionales

Los extras incluidos en las ediciones en formato físico no son exclusivos de esta edición, por lo que también tendréis acceso a ellos tanto si compráis la edición sencilla en UHD -os costará 26,95 euros- como el blu-ray -tiene un precio de 21,95 euros-.

Eso sí, Warner ha incluido una cantidad muy reducida de contenidos adicionales para una película con un impacto tan fuerte como el que ha tenido 'Weapons'. Se echa especialmente de menos un audiocomentario en el que el director y guionista Zach Cregger profundice más en diferentes aspectos del film, pero siendo justos, los extras que se incluyen son bastante interesantes pese a su brevedad:

'El director Zach Cregger: Haciendo del terror algo personal' (6:15) se centra en la génesis de la película y en cómo la muerte accidental de su mejor amigo influyó de forma fundamental en ello. Cuenta también con declaraciones de varios de sus protagonistas, pero lo realmente jugoso es lo que comenta Cregger. Lo tenéis online aquí.

(6:15) se centra en la génesis de la película y en cómo la muerte accidental de su mejor amigo influyó de forma fundamental en ello. Cuenta también con declaraciones de varios de sus protagonistas, pero lo realmente jugoso es lo que comenta Cregger. Lo tenéis online aquí. 'El reparto de Weapons' (8:53). Su propio título deja bastante claro lo que podéis encontrar -si tenéis especial curiosidad por el personaje de Amy Madigan , os conviene saber que es del último del que se habla-, pero ojo también al apunte inicial de Cregger recordando cómo una escena en concreto de la magistral 'Magnolia' fue fuente de inspiración directa para la película. Lo encontraréis online aquí.

(8:53). Su propio título deja bastante claro lo que podéis encontrar -si tenéis especial curiosidad por el personaje de , os conviene saber que es del último del que se habla-, pero ojo también al apunte inicial de Cregger recordando cómo una escena en concreto de la magistral 'Magnolia' fue fuente de inspiración directa para la película. Lo encontraréis online aquí. 'Weapons: La huella del terror' (6:49) se centra en aspectos más técnicos y en cómo el diseño de producción, maquillaje, vestuario y demás elementos fueron claves para terminar de encontrar el tono que Cregger quería imprimir a la película. Podéis verlo online aquí.

En resumidas cuentas

Warner ha realizado una edición excelente en lo referente a la calidad de imagen y sonido -aunque en esto último sobresale mucho más la pista en inglés en Dolby Atmos que la del doblaje en Dolby Digital 5.1-, pero se queda algo escasa en lo referente a los extras para aquellos que quieran profundizar más en los secretos de 'Weapons'.

Es cierto que las featurettes que se incluyen tienen un interés por encima de la media en este tipo de piezas, pero uno se queda con la sensación de que faltan cosas. Con todo, una compra más que recomendable para todos aquellos que disfrutasen con ella.

