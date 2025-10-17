Tom Hiddleston baila y Mario Casas prepara la cena más incómoda del año. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

El otoño se adentra de lleno en la cartelera y con la temporada más terrorífica del año recién iniciada y la previa a Halloween, este fin de semana llega con una nueva selección de estrenos para todos los gustos. Historias con un toque onírico y reflexivo, deudas pendientes, encuentros familiares incómodos y hasta una inquietante historia con un perro como protagonista se dan cita en los cines.

La lista de novedades viene cargada de nombres potentes como Mike Flanagan, Luca Guadagnino, Daniel Guzmán, Mario Casas o Julia Roberts y Andrew Garfield, que serán los encargados de marcar el tono en un fin de semana en el que el drama y el suspense comparten protagonismo con el terror y la comedia negra. Una combinación que invita a acudir a las salas, sea cual el tipo de historia que estemos buscando.

Los estrenos del 17 de octubre de 2025

Encabeza la cartelera 'La vida de Chuck', la nueva película de Mike Flanagan, basada en un relato de Stephen King. Con Tom Hiddleston y Mark Hamill en el reparto principal, el director de 'Misa de medianoche' vuelve a explorar los límites entre la realidad y lo sobrenatural en un relato sobre la vida, la memoria y el poder de la imaginación.

En segundo lugar, llega 'Caza de brujas', el nuevo trabajo de Luca Guadagnino, que cambia el deseo y el artificio de 'Rivales' por una historia de obsesión, manipulación y violencia soterrada. Protagonizada por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield, la película cuenta cómo una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo.

Además, el cine español también llega pisando fuerte esta semana. Por un lado, 'La cena', que protagonizan Mario Casas y Alberto San Juan, se sitúa dos semanas después de acabar la Guerra Civil. Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo ello mientras surge un pequeño imprevisto. Y por otro lado, 'La deuda' de Daniel Guzmán, un drama social sobre la vejez con la crisis de la vivienda como telón de fondo.

Y el toque más singular lo ponen 'Good Boy', una sorprendente película de terror narrada desde la perspectiva de un perro; y 'La hermanastra fea', una vuelta de tuerca muy ácida y sangrienta al clásico cuento de 'La Cenicienta'.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025