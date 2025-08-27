El creador de 'Los ensayos' ha ganado: el Congreso de EEUU debatirá las leyes de aviación señaladas por Nathan Fielder

Creían que Nathan Fielder era un loco, pero las leyes de Estados Unidos están ahora más cerca de darle la razón. Este 2025, la serie de televisión más experimental ha sido de lejos la segunda temporada de 'Los ensayos'. El reality-medio-documental-medio-ficción de HBO ha tenido constantemente a los espectadores con la boca abierta durante sus bien cargaditos seis episodios, que incluyen un serio candidato al episodio más loco de la historia de la televisión.

Enterrado entre toda la marcianada, había una tesis central muy clara: estudiar si los crecientes accidentes de aviación en Estados Unidos estaban relacionados con la falta de comunicación y las tensas dinámicas de poder entre piloto y copiloto. Para ello realizaba numerosos (y disparatados) experimentos con pilotos reales, y estudiaba al fondo la psique de aquellos que trabajan en el mundo de la aviación.

Ahora, una propuesta legislativa ha sido aprobada para el congreso de Estados Unidos. Llamado Mental Health in Aviation Act, pretende ahondar en el que era el problema más punzante de la tesis de Fielder: el tabú alrededor de los problemas de salud mental en estos trabajadores, para los cuales admitir que sufren algún tipo de ansiedad u otra condición como autismo puede suponer perder su trabajo, por lo que la solución hasta ahora es mantenerlo en secreto.

La propuesta de ley busca normalizar que los pilotos puedan hablar de salud mental con sus superiores para poder tratarlo, así como inyectar a la administración de 13 millones de dólares para reclutar a profesionales de la salud mental como psiquiatras.

Que esto llegue a convertirse en ley está por ver, pero desde luego es mucho más lejos de lo que se ha llegado hasta ahora con el tema. En declaraciones recientes a Deadline, Fielder afirmó que John Goglia, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y quien aparece extensamente a lo largo de la temporada, le había revelado que una propuesta similar ha estado durante años en la Casa Blanca sin ser atendida, por lo que la serie claramente ha tenido su efecto.

El compromiso de Fielder con el tema ha sido desde luego total. La serie le ha llevado a obtener su licencia de piloto para experimentar el proceso de entrenamiento de primera mano, y desde la emisión de final de temporada ha sido muy activo avocando sobre la necesidad de llevar esto al congreso, hasta el punto de llamar "idiotas" a la Administración Federal de Aviación (FAA) norteamericana por no querer escucharle. Como todo lo que hace este señor, la línea entre la seriedad y la performance es difícil de discernir, pero en esta ocasión ha hecho mella.

