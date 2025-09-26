James Gunn desgrana el gran cameo del último episodio de 'El Pacificador' y desvela el problemón al que se enfrentaron rodándolo

Puede que la temporada 2 de 'El Pacificador' tenga dos de los secretos peor guardados de las series de superhéroes y en el episodio de esta semana han confirmado un par de cuestiones que ya se daban por hecho. El primero, que esa dimensión era extrañamente blanca, se nos ha terminado confirmado.

El segundo, que íbamos a tener pululando a los protagonistas de 'Superman' (tal como se ha mostrado en fotos de rodaje)... digamos que ya está en marcha. Por cierto, spoilers.

Una visita a Belle Reve

En lo que la pandilla de la calle 11 ha ido en busca de Chris (John Cena) a la dimensión alternativa, Rick Flag (Frank Grillo) va en busca de un aliado que puede ayudarle a resolver el tema de la anomalía interdimensional en la que anda metido Pacificador. Así el jefe de ARGUS se verá visitando a uno de los presos más notables de Belle Reve: Lex Luthor (Nicholas Hoult).

Una escena que James Gunn, showrunner de la serie y director del episodio (titulado 'Chris que no ve, corazón que no siente'), ha desgranado en el pódcast oficial de 'El Pacificador'. Después de hablar de algunas de las cosas que pasan en el episodio, el cineasta ha desvelado que este cameo fue una de las primeras escenas que rodaron. Concretamente, lo grabaron en pleno rodaje de 'Superman':

«Fue una de las primeras escenas que rodamos. Lo grabamos en pleno 'Superman' en lo que rodábamos las secuencias del Pentágono en 'Superman'. Estuvo guay, fue raro porque tonalmente al momento parecía distinto a 'Superman', que era grande e intrépido y esta serie está tan extrañamente con los pies en la tierra y crudo y entonces escuchas a Nick soltar palabrotas. (...) Siento que la actuación de Nick era diferente.»

«Parecía un poco más oscura», confirma Jennifer Holland. Y es que, tal como destacan, el cambio de tono de ambas obras es bastante evidente y eso lo quisieron aprovechar. Por otro lado, Gunn comparte que su plan no era que este cameo fuese en el episodio 6, sino en el séptimo. La razón del traslado era clara ya que necesitaba algo para aliviar ese tramo del episodio:

«Esa escena con Lex Luthor iba a aparecer originalmente en el episodio 7. Esa es la otra cosa que moví aparte del comienzo de 2 y 4 que los intercambié. Y el motivo es que la siguiente escena es tan seria y pesada que necesitaba una escena de transición. Afortunadamente había rodado ambas escenas así que no fue una decisión extraña de dirección el robar una escena del siguiente episodio.»

Además, el equipo de la serie tiene una anécdota curiosa. Si bien la escena en Belle Vue no se rodó en la misma localización en la que grabaron 'El Escuadrón Suicida', sí que llevaron el set al completo a la gigantesca nave donde estaban haciendo dichas escenas de 'Superman'. El problema: instalaron el plató justo debajo de un gigantesco conducto de ventilación. Ruidoso. Muy ruidoso.

«Estábamos literalmente debajo. No era un aire acondicionado normal», comenta el director de fotografía James McCurdy, «era una unidad de aire acondicionado de estadios.» Un sonido que les dio muchos problemas y que tuvieron que solucionar en posproducción.

«Quizás si nuestro director no necesitara estar a 14º C dentro del estudio no hubiera habido tanto problema», bromea finalmente Holland. Y es que el que a James Gunn le guste estar fresquito en los sets de rodaje (para evitar que la gente sude) también tuvo algo que ver con el infernal sonido con el que tuvieron que lidiar.

