Aún no se ha estrenado la serie de Harry Potter, pero HBO tiene claro que será un éxito y ya prepara la temporada 2: "Queremos evitar una gran pausa"

El universo de Harry Potter sigue creciendo en HBO incluso antes de que se estrene la primera temporada de la ambiciosa nueva serie. La próxima adaptación televisiva, que busca trasladar con fidelidad las siete novelas de J.K. Rowling, ya ha puesto en marcha una segunda entrega que confirma la magnitud del proyecto.

Un plan ambicioso desde el inicio

La serie, que contará con Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron y Arabella Stanton como Hermione, ha dejado ver en su primer tráiler momentos tan icónicos como la llegada a Hogwarts o el primer encuentro en el tren, reforzando la idea de que cada temporada adaptará un libro. Con un equipo creativo liderado por Francesca Gardiner y Mark Mylod -conocido por su trabajo en 'Succession'- y un reparto coral que incluye nombres como John Lithgow o Paapa Essiedu, la producción apunta a convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de los próximos años.

Y todo indica que HBO quiere evitar largas esperas entre temporadas para mantener el impulso de una historia que vuelve a empezar. Así lo aclaró el director de HBO, Casey Bloys, en unas declaraciones recogidas por Variety: "Nuestro objetivo es evitar una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo".

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El propio Bloys confirmó que el trabajo ya ha comenzado: "No será una temporada por año; la serie es demasiado grande y extensa. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada".

La serie promete adaptar cada uno de los libros en cada temporada, arrancando con 'La piedra filosofal' y recuperando momentos clave que han marcado a toda una generación. Se estrenará a finales de año.

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