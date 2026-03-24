La serie de 'Harry Potter' de HBO comparte su primer vistazo y es exactamente lo que esperaba. No tengo claro que sea algo bueno

Continúa el desarrollo de la nueva serie de 'Harry Potter', con la que Warner pretende revivir la franquicia del Mundo Mágico en HBO y acercarla a las nuevas generaciones con una adaptación más fiel y cercana a los libros. Por ahora desde HBO van dejando caer los avances con cuentagotas, pero ya tenemos en la mano la primera imagen oficial de la serie.

Bienvenidos a Hogwarts, otra vez

La serie de 'Harry Potter' ya había enseñado vistacillos contados, incluyendo a su nuevo trio protagonista con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. Ahora HBO ha revelado un primer vistazo, muy discreto pero que apunta maneras.

En esta primera imagen ya vemos a McLaughlin como Harry Potter, y aunque aún no se le ve la cara se puede ver su uniforme de buscador para el equipo de Quiddich de Gryffindor. La imagen se ambienta en uno de los partidos del primer libro, entre Gryffindor y Hufflepuff, como se puede adivinar por los estandartes que cuelgan de los tejados.

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Es cierto que esta primera imagen no deja ver demasiado en sí, pero es justo lo que esperaba: que no se pueda diferenciar demasiado de la saga de películas originales. Ya con la imagen que se desveló hace meses de Nick Frost como Hagrid, todo parece apuntar a que en Warner y HBO no se quieren mojar demasiado estéticamente para alejarse de "look" de las películas. Al fin y al cabo los parques temáticos y el merchandising están ahí y hay que rentabilizarlos.

Creo que es una pena y una oportunidad perdida de sacarle más rendimiento a las posibilidades del mundo mágico, especialmente viendo lo creativos que son algunos artistas a la hora de ilustrar las portadas de muchas ediciones internaciones de los libros. Parece que es una sensación generalizada, porque hasta Chris Columbus, que dirigió las dos primeras películas, también tiene un cierto "déjà vu".

Si la serie de 'Harry Potter' sigue en esta dirección, lo más arriesgado que están haciendo es fichar a un actor no blanco (Paapa Essiedu, que encima el pobre ya se ha llevado su ración de amenazas de muerte) en un rol significativo para cumplir una cuota de diversidad muy limitadita, y a otra cosa mariposa. Por lo menos J.K. Rowling estará contenta con los millones que se va a embolsar en royalties, eso no se le puede negar.

Mañana 25 de marzo se dejará ver el primer tráiler de la serie. Esperemos que nos saquen algo de dudas, o que terminen de confirmar todas nuestras sospechas.

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