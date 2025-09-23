Número 1 de HBO Max en todo el mundo. La mejor película de ciencia ficción del año arrasa en streaming tras su éxito en cines

Ser la película número 1 en streaming en alguna plataforma tampoco es tan complicado, ya que suele coincidir que cualquier gran estreno acaba llegando a lo más alto. Lo que sí es más difícil es lograrlo en todos los países en los que está disponible, y eso es justamente lo que ha conseguido 'Superman'

Según aclara Flixpatrol, la extraordinaria película de James Gunn ha llegado al número 1 de HBO Max en 62 países. Tal está siendo su éxito en streaming que no hay ni un solo lugar en el que no aparezca en lo más alto, dejando así claro que había mucha gente esperando a que estuviese disponible en plataformas para ponerse con ella.

Volando muy alto

Por mi parte, creo que 'Superman' es la mejor película de ciencia ficción de lo que llevamos de año y actualmente también ocuparía la primera posición entre mis largometrajes favoritos de lo que llevamos de 2025 -antes de su estreno, ese honor pertenecía a 'Memorias de un caracol'-. Y no contaba para nada con ello, pues nunca he sido demasiado seguir del hombre de acero, por lo que este dato todavía me sorprende incluso a mí.

Por cierto, la llegada a HBO Max de 'Superman' también ha supuesto que acabe el recorrido comercial de la película en cines con un total de 615 millones de dólares. No es que haya sido un éxito atronador, ya que su presupuesto fue de 225 millones, pero sí más que suficiente para que en Warner esten muy satisfechos con ella. Recordemos que incluso hay ya fecha de estreno para la secuela.

La próxima parada para 'Superman' es su lanzamiento en formato físico, el cual está previsto en España para el próximo 15 de octubre. Seguro que muchos estén deseando hacerse con ella para poder disfrutarla con la mejor calidad posible de imagen y sonido. Y que vaya a lanzarse un bonito steelbook seguro que tampoco hace daño.

