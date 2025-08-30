'El Pacificador' se ha convertido a lo tonto en una pieza clave del DCU. El último episodio nos da más pistas de su multiverso

El aún reciente estreno el pasado julio de 'Superman' supuso una grata sorpresa. Ante las grandes expectativas a la hora de empezar un nuevo universo cinematográfico, fue refrescante ver que James Gunn se dejaba de ceremonias habituales en el género e iba al turrón con su primera película. La cinta del Hombre de Acero nos ponía en un universo cinematográfico relativamente maduro, que ya conocía a Superman y que había tenido tiempo para desarrollar toda una cultura metahumana.

En 'El Pacificador' está pasando un poco lo mismo, en apenas dos episodios ha pisado el acelerador con sus personajes y su universo. El primero ya cortó como si nada los lazos con el viejo DCEU y reintrodujo a la Justice Gang. En este segundo se ha metido de lleno en todo un lío multiversal del que habrá que ver como sale su protagonista.

La clave está en un espacio llamado QUC, "Quantum Unfolding Chamber", que según revela el propio Gunn será uno de los elementos más importantes de toda esta segunda temporada. Este lugar, que ya se presentó a finales de la primera temporada, no es una dimensión en sí misma sino un universo de bolsillo como el que vimos en 'Superman'. En aquel momento era fácil no tomárselo demasiado en serio, siendo la serie un mero spin-off de entre tantos proyectos del viejo DCEU. Ahora, sabiendo que el que lo lleva es quién es, todos los ojos están puestos en una serie que Gunn ya ha declarado que sienta las bases de todo el futuro del DCU.

Enterrado en el capítulo, está una línea jugosa de diálogo que Chris le dice a Adebayo cuando va a visitarlo a su casa. Este lugar lleva exactamente a otras 99 dimensiones, lo que podría ser la primera pista sólida sobre la envergadura multiversal de este DCU.

Qué forma tiene exactamente este multiverso y cuanto de ello se aprovechará tanto en el resto de la temporada como en otros futuros proyectos del DCU está por ver. Una dimensión es claramente el mundo en el que se encuentran los héroes de la historia, el otro explorado hasta ahora es esa versión alternativa donde Keith, el hermano de Chris, nunca murió y donde él y Harcourt estaban juntos. De momento, el alienígena maleducado que no saluda es lo único que sabemos de una tercera dimensión.

De cualquier manera, lleve hasta donde lleve esto parece que se hará con la misma naturalidad con la que se ha introducido. El MCU tardó tres fases y piezas cuidadosamente colocadas para atreverse a decir el palabro y hacer algo con él, mientras que Gunn lo ha colado en sus dos primeros proyectos. Con ello, se ha conseguido aquí una excusa maravillosa si finalmente se decide a meter al Batman de Reeves en su universo. En su segundo proyecto estrictamente "canon", el DCU de Gunn sigue pareciendo bastante juguetón y flexible, lo que quizás sea su baza principal.

En Espinof | Adiós, Liga de la Justicia. Así se ha reescrito 'El Pacificador' para encajar en el nuevo canon de DC

En Espinof | Sólo dura 5 horas y la tienes en Max: la divertidísima serie de superhéroes de James Gunn que demuestra que el universo DC está en buenas manos