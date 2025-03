'The White Lotus' ha roto su propio récord de audiencia en la temporada 3 gracias al giro más morboso posible

HBO ha construido gran parte de su imperio en el morbo del sexo. Para qué vamos a negarlo a estas alturas: durante años, era el único sitio en la televisión donde, además de historias maduras y obras maestras televisivas, se podía ver sexo más o menos explícito, lo que le ha hecho ganar fama (y, por qué no decirlo, ciertas expectativas que no siempre cumple). Pero nunca se habían atrevido a dar una vuelta de tuerca tan loca como en la tercera temporada de 'The White Lotus'... ni habían recibido, a cambio, tanto amor del público.

¡Ojo! Spoilers del episodio 6 de la temporada 3 de 'The White Lotus'. Si no lo has visto, no sigas leyendo. ¡De verdad!

The White Audience

La cadena no quiere soltar bajo ningún concepto a su nueva gallina de los huecos de oro. ¿El motivo? Su último episodio ha superado la cifra récord de 4,1 millones de espectadores en directo que tuvo la final de la temporada 2 hace un año y medio... Y el capítulo 6 de la temporada 3 ya lo ha superado con 4,2 millones. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues, por supuesto, con mucho morbo.

Si has visto el episodio (espero que sí, porque si no, no deberías estar leyendo esto) ya sabrás que una de las tramas de 'The White Lotus' tiene que ver con dos hermanos, interpretados por Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola, que acaban teniendo sexo entre ellos tras una noche de borrachera jugando a la botella. El morbo ha impulsado (y de qué manera) los ratings, a los que se suma el público que después lo ve en streaming.

Según afirman desde Warner y podemos leer en Variety, la temporada 3 está teniendo una media de 5 millones de espectadores más que la anterior en el mismo espacio de tiempo, y tras los titulares y el morbo causados, lo único que cabe esperar es que vaya a tener un éxito astronómico... Y que Mike White se ponga cuanto antes a preparar la temporada 4 con un contrato blindado.

