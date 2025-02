Hoy en TV, dos estrellas de alto nivel en un thriller de Denis Villeneuve que pone la carne de gallina

No son pocos los que extrañan al Denis Villeneuve más terrenal, el que no está mostrándonos continuamente su inmensa ambición y particular voz para la ciencia ficción más desafiante. Es difícil reprochar, dado los buenos resultados que nos dio en películas como ‘Prisioneros’ en un arte cada vez menos prodigado como el del thriller adulto.

Esclavos de la desesperación

La oscura película que le ayudó a hacer su transición hacia el mainstream estadounidense es un sobrecogedor trabajo donde el drama y el suspense ponen la piel de gallina. Dos estrellazas como Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman se entregan a una demoledora historia que se puede ver hoy en televisión a través de La 1 a partir de las 23:35 (también en streaming a través de Movistar+).

Dos familias se reúnen para un amigable día de acción de gracias, pero tras la cena las hijas desaparecen tras ser vistas cerca de un vehículo desconocido. Los padres quieren iniciar una búsqueda desesperada mientras un detective de la policía está explorando concienzudamente el caso. La paciencia verá testada sus límites cuando los progenitores vean indicios terriblemente sospechosos en un individuo con discapacidades intelectuales.

Villeneuve toma aquí un encargo de cine de mediano presupuesto que no desentona con las inquietudes ya mostradas en películas como ‘Incendies’. El drama familiar exacerbado en una dirección deprimente y devastadora, pero llevado al mismo tiempo con una exquisita meticulosidad que permite sostener un pulso medianamente realista, y mantener inquietudes humanistas.

El canadiense suele explorar bien las fracturas emocionales en personas ante una situación de lo más abrumadora. Algo que podría acercarle demasiado al terreno de la explotación, pero aquí mantiene unas formas elegantes sin dejar de ser sombrío. Sus extraordinarios colaboradores le permiten crear esa atmósfera particular, especialmente un Roger Deakins de nuevo espléndido en la fotografía y un Jóhann Jóhannsson dando las primeras muestras de su extraordinaria (aunque trágicamente breve) carrera.

También saca lo mejor de dos actores estelares en, se podría decir, la cima de sus capacidades y de su popularidad. Gyllenhaal brilla en un rol detectivesco con tintes de ‘Zodiac’ aunque contenido para no dejarse llevar por sus excesos. Jackman está en su mejor versión dando vida a la desesperación de un padre sin tener que renunciar a ese carácter extrovertido que caracteriza a un actor tan teatral y físico como él. Dos actores bien escogidos y dirigidos para que la historia sea más impactante y memorable.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia