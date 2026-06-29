Esta noche en TV, uno de los mejores westerns de John Wayne junto a un gran e imprescindible cineasta del cine del Oeste

El cine del Oeste clásico es aventura y acción, porque había que vender espectáculo al público y los cineastas de la época tenían que procesar la violencia que habían presenciado rodando la Segunda Guerra Mundial. Pero entre los clásicos imprescindibles encontramos los ratos de espectáculo introducido entre momentos de reposo muy gratificantes para exploración humanista como la de ‘Río rojo’ (‘Red River’).

Una excursión importante

Un relato con su dosis de mitología americana autofabricada con una leyenda de la talla de John Wayne compartiendo protagonismo con un juvenil Montgomery Clift. Ambos se ponen a las órdenes de un Howard Hawks mostrando de nuevo porque es cineasta grande e imprescindible, firmando un clásico que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20 (también en streaming a través de Amazon Prime Video, de Filmin y de Movistar+).

Habiendo sobrevivido a los horrores de la Guerra de Secesión y también a un ataque frontal de las tribus nativoamericanas, Tom Dunson intenta sacar adelante su vida como ganadero. Sin embargo, le toca embarcarse en la ambiciosa misión de transportar desde Texas hasta Missouri unas 10.000 cabezas de ganado, contando para ello con su hijo adoptivo Matthew.

Sacada al poco de terminar la gran guerra, ‘Río rojo’ sigue edificando una tradición de valores americanos al mismo tiempo que intenta plantar posibilidades de cara al futuro. No obstante, las realidades que se plasman son más amargas y psicológicamente complejas de lo que una película más puramente patriota habría abordado.

Es parte de la magia de Hawks como cineasta del Oeste, que no le tiembla el pulso para dejar pausada la acción durante largo rato y convertir la experiencia cinematográfica en una larga conversación entre hombres (siempre suelen ser hombres) dirimiendo sobre pasado y futuro. Una quedada agridulce y arenosa que da mucha textura dramática además de enriquecedora.

No por ello ‘Río rojo’ deja de tener bravura cinematográfica tal y como la concebimos habitualmente. Pocos podían rodar el movimiento de vehículos destartalados por terrenos imposible como Hawks, y aquí lo vuelve un aliciente extra para lo que sigue siendo uno de los mejores westerns de esa era clásica. Hasta Wayne tiene ocasión de exhibir tablas actorales y no sólo presencia.

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