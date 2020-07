Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (31 de julio al 2 de agosto)

Ya no queda nada para poder disfrutar de un nuevo fin de semana y en Espinof recuperamos una vez esta sección en la que os recomendamos el cine más destacado que podéis ver de forma totalmente gratuita esta semana en algún canal de televisión español nacional en abierto. La selección de hoy incluye 11 películas.

Os recuerdo que se trata de una selección basada en mi criterio personal y que no entran aquellas películas que no he tenido la oportunidad de ver. Si echáis alguna falta, no dudéis en recomendarla a través de los comentarios.

VIERNES 31 DE JULIO

'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro'

Las dos películas del trepamuros dirigidas por Marc Webb y protagonizadas por Andrew Garfield fueron vapuleadas de forma injusta. Es cierto que ambas presentan ciertos desequilibrios por querer abordar demasiadas cosas, pero también que la segunda es la mejor, sobre todo por cómo maneja la relación entre Garfield y Emma Stone.

22:05 en La 1

Crítica en Espinof

'En la línea de fuego'

Un thriller modélico apoyado en la fascinante rivalidad que surge entre los personajes interpretados por Clint Eastwood y John Malkovich. Una nueva demostración de que se puede enganchar el espectador a través de charles entre personajes enfrentados, aunque eso no supone dejar de lado su componente más vibrante.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

'En el nombre del padre'

Jim Sheridan se vale de un increíble caso real para hacer una notable película de denuncia a la que ayuda mucho contar con un monstruo de la interpretación como Daniel Day-Lewis.

00:15 en La 1

Crítica en Espinof





SÁBADO 1 DE AGOSTO

'El fotógrafo de Mauthausen'

Una solvente aproximación al caso real de Francesc Boix para ofrecer otra visión de la vida en los campos de concentración. Apoyado en un eficiente reparto liderado por Mario Casas y en su convincente trabajo de ambientación.

22:05 en La 1

Crítica en Espinof

'Misión Imposible: Protocolo Fantasma'

La primera película en imagen real de Brad Bird supuso la que probablemente sea la mejor aventura de Ethan Hunt hasta ahora. Una película vibrante con varias escenas memorables que podría haber marcado el inicio del fin de Tom Cruise en la franquicia, pero el actor demostró una vez más su valía.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

'Open Range'

Último trabajo por ahora tras las cámaras de Kevin Costner con el que se recuperó tras el batacazo de 'Mensajero del futuro'. Un western a la antigua usanza que dejaba claro que ese género todavía tenía bastante que darnos pese a que muchos se empeñen en darlo por muerto cada poco tiempo.

22:15 en Trece

'Vampiros de John Carpenter'

Un estupendo cruce entre cine de terror y western en el que Carpenter ofrece una suculenta visión de la figura del chupasangres. Para ello tiene un gran aliado en James Woods mostrando su lado más mortífero y macarra.

0:00 en Paramount

Crítica en Espinof

DOMINGO 2 DE AGOSTO

'La cabaña en el bosque'

Una comedia de terror fascinante que va sorprendiendo al espectador multitud de veces a lo largo de su ajustado metraje. Inteligente en lo que propone e ingeniosa en su forma de desarrollarlo, es también una película que conviene ver sabiendo lo menos posible sobre ella.

14:06 en Paramount Network

Crítica en Espinof

'Gremlins 2: La nueva generación'

Una secuela libre y excesiva que puede resultar chocante para los que busquen algo muy en la línea de su predecesora. Impensable que a día de hoy diesen luz verde a algo así y, pese a sus problemas, es una comedia bastante disfrutable.

15:30 en La Sexta

Crítica en Espinof

'Los cazafantasmas'

Mítica comedia de ciencia-ficción de los años 80 beneficiada por la química entre sus personajes y la acertada selección de casting. No es tan buena como suele decirse -se recuerdan más los momentos antológicos que las no escasas escenas que aportan poca cosa-, pero merece ser vista.

15:57 en Paramount Network (justo después se emite la secuela)

Crítica en Espinof

'Redada asesina (The Raid)'

Una de las películas de acción más aplaudidas de lo que llevamos de siglo XXI. Es cierto que su historia no es nada especialmente novedoso, pero sí ofrece un punto de partida eficiente para una propuesta brutal que dejará a muchos con la boca abierta.

23:43 en Paramount Network

Crítica en Espinof