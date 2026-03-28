Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en abril de 2026. De la temporada 2 de una de sus mejores miniseries a la película con dos grandes estrellas de Hollywood

Dentro de nada habrá que despedirse de marzo y dar la bienvenida a un nuevo mes que promete estar cargado de grandes lanzamientos. Ahora toca hacer una parada en los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en abril de 2026, y la selección ha sido más complicada de lo habitual, pues he tenido que dejar fuera varios títulos que en otras ocasiones habrían entrado fácilmente entre mis elegidas.

'Errores épicos'

La nueva serie de televisión de Dan Levy, quien en su momento ya estuvo detrás de la aclamada 'Schitt's Creek'. Aquí se sumerge en el mundo del crimen organizado para contar la historia de dos hermanos muy incompetentes a los que nos les queda otra que trabajar para unos gánsteres..

Estreno el 9 de abril de 2026

'Embestida'

Phoebe Dynevor ya triunfó en Netflix con 'Los Bridgerton' y ahora regresa con una película de tiburones dirigida por Tommy Wyrkola. Promete ser u7n terrorífico pasatiempo que fácilmente se convierta en una de las grandes obsesiones del público.

Estreno el 10 de abril de 2026

'Bronca', temporada 2

La primera temporada es una de las mejores miniseries que ha hecho Netflix hasta la fecha, pero su éxito llevó a convertirla en una antología. En esta ocasión son Oscar Isaac y Carey Mulligan los que dan vida a una pareja que tras una perturbadora discusión ven cómo dos personajes deciden chantajearlos.

Estreno el 16 de abril de 2026

'Machos Alfa', temporada 5

Menuda sorpresa nos han dado los hermanos Caballero, pues estábamos acostumbrados a una temporada de esta serie al año, pero en 2026 toca ración doble. Es cierto que en parte se debe a que tienen menos episodios -6 frente a los 10 de las tres primeras entregas-, pero bienvenido sea.

Estreno el 17 de abril de 2026

'Una nueva jugada', temporada 2

Esta comedia situada en el mundo de la NBA protagonizada por Kate Hudson fue una de las grandes sorpresas de Netflix el año pasado y afortunadamente no tarda tanto en hacerse como otras series, por lo que ya la tenemos de vuelta.

Estreno el 23 de abril de 2026

'Apex'

Un intenso thriller firmado por Baltasar Kormakur en el que Charlize Theron se enfrenta a un desquiciado Taron Egerton en lo que promete ser una de las películas de supervivencia del año.

Estreno el 24 de abril de 2026

'El fuego de la venganza'

La novela de A. J. Quinnell de la que parte esta serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II ya fue llevada al cine por Hollywood en dos ocasiones, siendo especialmente recordada la segunda, pues se trata de la mejor colaboración entre Tony Scott y Denzel Washington. Confío cero en que alcance ese nivel, pero habrá que verla para confirmarlo.

Estreno el 30 de abril de 2026

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