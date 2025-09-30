La mejor película de James Bond, una de las aventuras de ciencia ficción más míticas de la historia y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de septiembre de 2025

En Espinof no podíamos permitir que septiembre llegue a su fin sin hacer antes un repaso a los lanzamientos imprescindibles en formato físico de este mes. A continuación encontraréis un repaso a 9 estrenos de cine en casa de septiembre de 2025 a los que merece la pena echar un ojo, pues he intentado que sea una selección suficientemente variada para que hay algo para todos los gustos. ¡Vamos a ello!

'28 años después', steelbook

La mítica saga de infectados ha vuelto por todo lo grande con una trilogía que arrancó con el lanzamiento de '28 años después'. Con Danny Boyle de nuevo ras las cámaras pero todavía sin Cillian Murphy delante de ellas, es una película que generó algo más de división de la esperada entre el público. En lo referente a su edición en 4K, es muy rotunda tanto en imagen como en sonido, pero se queda algo corta en lo referente a los extras. Ahora mismo podéis haceros con el steelbook con una pequeña rebaja: 31,93 euros

Crítica de '28 años después'

'Cómo entrenar a tu dragón' en UHD

La mejor película de animación hecha por Dreamworks dio el salto a la imagen real con éxito y ahora es la ocasión de hacernos con ella en UHD muy cuidada pero con un gran pero: los extras, que son bastante generosos en cantidad y duración -ojo sobre todo el Cómo se hizo de 45 minutos y al minucioso audiocomentario a cargo del director y guionista Dean DeBlois-, no están subtitulados en español, una práctica común de Universal durante los últimos tiempos. Podéis haceros con ella por 26,95 euros

Crítica de 'Cómo entrenar a tu dragón'

'El invisible Harvey' en UHD

Una de las mejores películas de la extensa y variada filmografía de James Stewart debuta ahora en 4K con motivo del 75 aniversario de su estreno. Sin llegar a ser un disco de referencia, la mejora es clara en el apartado respecto a la edición anterior en blu-ray, cuyo disco se incluye también aquí. De hecho, todos los extras incluidos con los que estaban ya allí. Por 21,95 euros podéis haceros con ella.

Crítica de 'El invisible Harvey'

'Estocolmo 1520. El rey tirano'

El empuje de Hollywood a veces hace que pasemos por alto grandes esfuerzos de otras cinematografías, que es justo lo que sucedió con la que ahora nos ocupa, la película nórdica más cara de todos los tiempos. Una espectacular aventura medieval firmada por Mikael Håfström cuya edición en blu-ray os costará 21,99 euros

'James Bond contra Goldfinger' en UHD

Los amantes de James Bond están de enhorabuena, pues este mes se ha producido el debut en 4K de todas las películas oficiales de la saga protagonizadas por Sean Connery, desde la mítica 'Agente 007 contra el Doctor No' (21,95 euros) hasta la efectiva 'Diamantes para la eternidad' (21,95 euros).

Es verdad que se echa en falta un pack recopilatorio, pero a veces sucede que esa es la única opción y la gente prefiere hacerse con títulos concretos. Por mi parte, creo que 'James Bond contra Goldfinger' (20,74 euros) sigue siendo la mejor película de la saga y también que 'Desde Rusia con amor' (21,95 euros) es mínimo Top 5 de la franquicia.

No me olvido tampoco de dos buenos pasatiempos como 'Operación trueno' (21,95 euros) y 'Sólo se vive dos veces' (21,95 euros), pero sobre todo me gustaría destacar que se trata de ediciones muy cuidadas en el apartado audiovisual -todo un acierto la inclusión de pistas de Dolby Atmos en su versión original pero conservando también la opción Mono original- que están llamadas a ser las versiones definitivas de estas películas. Todo ello bien acompañado de una generosa cantidad de extras heredados de las ediciones anteriores en blu-ray.

Si tuviera que ponerles alguna pega es que el diseño de las carátulas resulta algo soso, pero lo realmente importante es el contenido y ahí, chapeau.

Crítica de 'James Bond contra Goldfinger'

'Krull', steelbook

Una superproducción de ciencia ficción de 1983 que llegaba con la esperanza de ser una especie de sucesora de Star Wars, pero a la hora de la verdad fue un tremendo fracaso comercial. Eso no impidió que se convirtiera en una película de culto y ahora sus seguidores tienen la oportunidad de hacerse con ella en una edición limitada en caja metálica que la presenta por primera vez en 4K. Os prometo que en el apartado audiovisual va a ser prácticamente imposible que luzca mejor en el futuro, y además incluye un puñado de extras que merecen la pena. Os costará 27,08 euros

Crítica de 'Krull'

'La mujer pantera' en blu-ray

Un clásico indiscutible del cine de terror que juega de maravilla con la ambigüedad para crear un sentimiento de incertidumbre a lo largo de su ajustado metraje. Marcado por el talento tanto de Jacques Tourneur tras las cámaras como por el inconfundible toque del productor Val Lewton, es todo un placer poder tenerla en alta definición. Se pone a la venta a un precio de 17,99 euros

'La trama fenicia' en UHD

El último largometraje hasta la fecha de Wes Anderson puede que no sea el mejor de su aclamada filmografía, pero sirve para solucionar un vacío incomprensible hasta la fecha en nuestro país: es el primero en editarse también en UHD en España. Incuestionable en el apartado audiovisual, ojalá trajera más extras que una pieza de 15 minutos dividida además en cuatro segmentos. Puede ser vuestra por 26,99 euros

Crítica de 'La trama fenicia'

'Tron', steelbook

La mítica aventura de ciencia ficción protagonizada por Jeff Bridges da el salto al formato UHD con una preciosa edición en caja metálica. La presentación es de primera, pero es que el contenido no se queda atrás, ya que en lo visual es apabullante, ofreciendo también un alto nivel en el apartado sonoro. Os costará 32,99 euros

Crítica de 'Tron'

Por cierto, Disney ha aprovechado la ocasión para que la secuela 'Tron: Legacy' también aparezca en una edición en caja metálica muy a juego con la de su predecesora. Haceros con ella también tiene un precio de 32,99 euros

Crítica de 'Tron: Legacy'

Menciones especiales: 'Indiana Jones' y 'Mad Max'

No he querido dejar pasar la oportunidad de recordaros que el pack con las cuatro primeras películas de Indiana Jones en UHD vuelve a estar disponible tras un tiempo descatalogado -la quinta es de Disney, de ahí que no esté incluida-. Os costará 59,99 euros.

Además, Warner presenta otra edición muy curiosa de la saga 'Mad Max' que incluye todas las películas de la saga en UHD, y además también tendréis la versión Blood & Chrome de 'Mad Max: Furia en la carretera' en blu-ray y la de 'Furiosa' en UHD.

Lo más destacable de este relanzamiento es su presentación, ya que el pack se incluye dentro de una caja metálica con un diseño inspirado en un bidón de gasolina -ahí lo único que puede molestar es el enganche de la parte superior en el caso de que tengáis medido al milímetro el espacio para los títulos en vuestra colección-. Una gran ocurrencia que encaja de maravilla con las particularidades de esta saga y que seguro acaba ocupando un lugar de honor para muchos coleccionistas. Os costará 98 euros

