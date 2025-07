Una de las mejores películas de Tom Cruise, una aventura de superhéroes que fracasó injustamente y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de julio de 2025

Julio de 2025 está a punto de llegar a su final, pero en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con los 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de este mes. Un poco más abajo encontraréis títulos para todos los gustos, desde largometrajes que pudieron verse en cines hace apenas unos meses hasta algún que otro clásico imprescindible. Vamos con ellas.

'Agárralo como puedas' en UHD

La emblemática comedia protagonizada por Leslie Nielsen vuelve a estar de actualidad por el inminente estreno de una nueva versión con Liam Neeson al frente del reparto. Todavía habrá que esperar un poco para ver esta última, pero el original ya está disponible en glorioso 4K para que volvamos a partirnos de risa con ella por el precio de 26,99 euros

'Amateur' en UHD

Este thriller protagonizado por el oscarizado Rami Malek no tuvo el éxito esperado en salas. Una lástima, porque seguro que no soy el único que echa de menos que haya más producciones de coste medio, y un pinchazo así no va a ayudar a que eso cambie -aunque el hecho de que tampoco sea ninguna maravilla es algo que tampoco debemos obviar-. Ahora salta al formato físico en una edición impecable en lo audiovisual, pero con contenidos adicionales un tanto discretos. Puede ser vuestra por 26,99 euros

'Anora' en blu-ray

Una de las mejores películas del año, y también la gran triunfadora en la última edición de los Óscar. A mi juicio, un título imprescindible en la colección de cualquier amante del formato físico, pero eso no quita para que sea una edición mejorable, tanto por la completa falta de extras -la que ha lanzado Criterion en USA está repleta de ellos- como por el hecho de lanzarse solamente en blu-ray. Os costará 21,99 euros

'Collateral' en UHD

Una de las mejores películas tanto de Tom Cruise como de Michael Mann. Un thriller urbano en el que la estrella se luce en el papel de villano, dejando con ganas de que acepte más a menudo este tipo de personajes. Pese a no ser un título especialmente vivo en colores, el salto al 4K le sienta de fábula para reflejar en imágenes todas las intenciones de Mann.

Eso sí, los extras son los mismos que ya estaban presentes en la edición en blu-ray, por lo que no esperéis grandes novedades por ahí. Os costará 26,99 euros. Por cierto, con meses de diferencia se estrenó en su momento 'Vuelo nocturno', otro thriller muy estimable que también ha salido a la venta en UHD este mes al precio de 24,99 euros.

'Corazones de acero', steelbook

Esta aplaudida película bélica -tal y como aparece reflejado en el cartón informativo que incluye esta propia edición, en Deadline incluso llegaron a decir que era "la mejor película bélica desde 'Salvar al soldado Ryan'- que Brad Pitt protagonizó a las órdenes de David Ayer ya se había lanzado hace años en 4K, pero Sony ha querido mejorar lo que ya teníamos con una nueva versión en la que la principal novedad es la inclusión de DolbyVision para una mejora considerable en la calidad de imagen. Los extras son los mismos, con los del blu-ray complementando a los del disco UHD, por lo que en este caso resulta imprescindible conservar ambos. Ahora mismo podéis haceros con ella por 27,29 euros

'La semilla del diablo' en UHD

Un clásico incontestable de Roman Polanski nos llega en una edición sencilla en UHD para que todos los amantes del cine puedan disfrutar por primera vez de ella en 4K. La única pega es que Paramount no incluyó en su momento los extras en el blu-ray, por lo que volvemos a quedarnos sin ellos. ¿Su precio? 26,99 euros

'Rififi' en blu-ray

El mejor cine negro suele asociarse a Hollywood, pero en otras cinematografías también se han hecho obras absolutamente imprescindibles. Un buen ejemplo de ello es este excelente thriller francés de Jules Dassin que ahora debuta en blu-ray en España. Lo hace además de la mano de A Contracorriente Films, garantía de hacer las cosas bien. En esta ocasión el coloquio que se incluye con Dassin respondiendo preguntas me parece especialmente valioso. Os costará 17,99 euros

'Thunderbolts', steelbook

La película de Marvel que tuvo la mala suerte de pagar los platos rotos del estudio, ya que está por encima de la media de los últimos años del estudio y presenta una galería de personajes que deja con ganas de más aventuras. Ahora puede ser vuestra en una cuidada edición en caja metálica que también juega una vez con el significado del asterisco de su título. Sí habría estado bien tener mejores extras -estoy seguro de que hay unas cuantas escenas eliminadas más que Marvel simplemente se ha negado a incluir, y también de que es algo que sucede con todas sus películas-, pero al menos el audiocomentario a cargo del director Jake Schreier sí que merece la pena.

Por cierto, esta primera tirada ya está agotada en muchos comercios, pero todavía se puede conseguir por 35 euros, y una cosa buena de los títulos distribuidos por Divisa es que casi siempre se lanzan luego más copias de los steelbooks.

'Zodiac' en UHD

Una de las obras mayores de David Fincher. Es cierto que no tiene la misma popularidad entre el público general que 'Seven', su otra gran película sobre el mundo de los asesinos en serie, pero eso no quite que esté básicamente a la misma altura. Cuenta con una clara mejora de imagen respecto al blu-ray, pero no hay ninguna novedad en el apartado de los extras. Tiene un precio de 21,95 euros

Mención especial: steelbook de 'Atrapa a un ladrón'

Ya os hablé de la edición en 4K de este clásico del cine de suspense de Alfred Hitchcock con motivo del lanzamiento de su edición para coleccionistas en octubre del año pasado, pero ahora Paramount la relanza en una preciosa edición en caja metálica, perfecta si se te escapó o no te convencía la anterior versión. Los contenidos son los mismos, pero la presentación es una maravilla. Os costará 32,99 euros.

