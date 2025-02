Todas las películas y series de Marvel que tienes que ver antes de 'Capitán América: Brave New World'

Si llevas desde 'Vengadores: Endgame' fuera de Marvel, es posible que hayas visto los nuevos pósters de 'Capitán América: Brave New World' y no hayas entendido absolutamente nada de lo que aparece en ellos. ¿Por qué el Capi es ahora Sam Wilson? ¿Por qué Falcon es otro señor? ¿Y de quién hace Harrison Ford? ¿Hay más Hulks sueltos en el UCM? No te preocupes: si sigues la continuidad, este es un episodio "de relleno" más. Si no, puede convertirse en un galimatías. Para que no te falte información de ningún tipo, ¡te contamos qué tienes que haber visto sí o sí para esta cuarta parte de 'Capitán América' (y trigesimoquinta en total)!

Obviamente hay posibles spoilers leves de 'Capitán América: Brave New World', así que ándate con cuidado.

Imprescindibles

Falcon y Soldado de Invierno

Era obvio, ¿no? Para entender por qué Sam Wilson es ahora el Capitán América es necesario seguirle en esta serie a pachas con Bucky Barnes un tanto accidentada pero con muy buenos momentos de tanto en cuando. Pero no solo eso: además, nos presentaba a Isaiah Bradley, el primer Capitán América, que tiene un papel vital en esta 'Brave New World', y a Joaquin Torres, que ahora es el nuevo Falcon. Te puede gustar más o menos, pero es la pieza clave para disfrutar del todo este puzzle.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Eternals

A finales de 2021, 'Eternals' se convirtió en el primer fracaso de Marvel, sí, pero, con él, dejó varias preguntas sin respuesta (entre ellas, un final donde se prometía que la Tierra sería juzgada un año después, y aquí seguimos). Quizá la que más se ha repetido a lo largo de los años es "¿Qué pasa con la mano gigante que sobresale del mar y se ve desde el espacio?". Ahora, después de tres años y medio, 'Capitán América: Brave New World' da una especie de solución al respecto. O, bueno, al menos sirve como catalizador de la trama para que veamos que no se han olvidado de la movida.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

El increíble Hulk

Sí, la segunda película del UCM, allá por 2008, tiene su continuación aquí, y de qué manera: no solo recupera a uno de sus villanos, sino que, además, sigue la relación entre Betty y "Trueno" Ross después de la batalla entre Hulk y Abominación. A Ross le vimos también en 'Civil War', 'Infinity war' y 'Viuda Negra' con la cara de William Hurt, pero tras su muerte, el legado ha sido tomado por Harrison Ford. En todo caso, si no has visto 'El increíble Hulk' deberías ponerte a ello cuanto antes, porque es vital aquí, casi una secuela tardía de aquella. Sí, de verdad.

Crítica en Espinof por Alberto Abuin

Recomendables

Capitán América: Civil War

Los acuerdos de Sokovia, que el -por entonces- Secretario de Estado Ross impulsó, son muy importantes a la hora de entender el enfrentamiento entre él y Sam, dos maneras opuestas de ver no solo la vida, sino también el mundo superheroico. No es que no vayas a entender nada, pero la palabra "Sokovia" aparece varias veces a lo largo de la cinta y le da otra capa más a la interconexión del universo.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro

Viuda Negra

En el UCM han decidido cambiar el origen de los cómics a un personaje y convertirla en una Viuda más. Y para que no te pases media película preguntándote el porqué de su nombre o si perdió a su pareja y no te lo han contado, no es mala idea que vayas a la película donde explican quiénes son las Viudas, más allá de Natasha Romanoff, y entiendas la peligrosidad de una superheroína como esa.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Vengadores: Endgame

Seamos serios: si os estáis planteando ver 'Capitán América: Brave New World' lo lógico es que ya hayáis visto 'Vengadores Endgame', pero por si acaso la habías estado evitando conscientemente, este es tu momento de verla. No solo se hace alguna referencia al momento en el que desapareció la mitad de la humanidad, sino que Steve Rogers se convierte en una sombra que vuela por encima de toda la película... Y aquí conocemos su final y por qué decidió dar su escudo a la siguiente generación. De momento, al menos.

Crítica en Espinof por Víctor López

Anecdóticas

Black Panther

Hasta 'Capitán América: Brave New World', el material más duro y resistente del universo era el vibranium, propiedad de Wakanda. No necesitas saber más para entender el resto, pero verlo en acción siempre te va a dar una capa de profundidad adicional. Y ya de paso puedes ver a Chadwick Boseman en uno de sus últimos papeles, que siempre es un gustazo (y una pena).

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Ant-man

La gran obsesión del nuevo Falcon es conocer a Ant-man. No hay que olvidar que en su trilogía te explican que es uno de los superhéroes más mediáticos y, al fin y al cabo, salvó a la Tierra de Thanos antes de caer en el universo cuántico, así que es normal que le tengan como un héroe. ¿Conseguirá Joaquín Torres saludarle en 'Vengadores: Secret Wars' y cumplir su sueño mientras el resto del público se ha olvidado ya de ese chiste? Lo veremos.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Tampoco os quiero engañar: las únicas realmente imprescindibles son las tres primeras. No pasa nada si no has visto 'Ant-man', más allá de no entender un chiste suelto. Dicho sea de paso, aunque 'Capitán América: Brave New World' erra en muchas cosas, al menos acierta en algo que el UCM había pasado por alto desde hace unas cuantas películas: la interconexión y hacer que se sienta vivo y en constante movimiento. Algo es algo.

