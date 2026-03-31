Uno de los mejores thrillers de los últimos 30 años, una espectacular película de ciencia ficción distópica y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de marzo de 2026

Marzo de 2026 está a punto de decirnos adiós, pero en Espinof no podíamos permitir que eso sucediera sin nuestro ya tradicional repaso a 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de este mes. A continuación encontraréis una selección con títulos para todos los gustos y también un par de menciones especiales. Vamos allá.

'Anaconda', steelbook en 4k

Sony nos sorprendió hace unos meses con 'Anaconda', una suerte de homenaje y secuela de la película homónima de 1997 en la que Jack Black y Paul Rudd están en su salsa para que el público se lo pase en grande con una aventura que se sabe una chorrada pero disfruta siéndolo.

Ahora llega en formato físico, destacando un steelbook con un diseño muy vistoso, pero aún más importante es la apabullante calidad que tiene la copia en 4K. A cambio, se hubiese agradecido extras con algo más de enjundia, pero bueno, al menos hay una (algo escueta) selección de escenas eliminadas y extendidas a la que hincarle el diente -aquí podéis ver una de ellas-. Por 34,95 euros será vuestra.

'Escándalo'

A Contracorriente Films sigue con su encomiable labor de lanzar en alta definición casi toda la filmografía de Akira Kurosawa. En esta ocasión toda un título que quizá no se encuentra entre sus mejores trabajos, pero es que un trabajo menor suyo ya supera al más destacado de la mayoría. Incluye además una pequeña introducción a cargo del cineasta Alex Cox para entender mejor el contexto en el que se hizo. Os costará 16,99 euros.

'Five Nights at Freddy's 2', steelbook en 4K

El salto al cine de esta famosa franquicia fue un éxito rotundo, por lo que era inevitable una secuela que también volvió a funcionar muy bien en taquilla Ahora es el turno de que 'Five Nights at Freddy's 2' se luzca en formato físico, destacando un steelbook por 34,99 euros que sus fans querrán poner junto a la caja metálica de la primera entrega. Entre los extras varios featurettes sin especial interés -el más destacado es 'Dando vida a Freddy y sus amigos', con los animatrónicos como eje del mismo-, con el añadido de que no incluyen subtítulos en español.

'Gaua', edición coleccionista

El cine de Paul Urkijo Alijo ha dado muchas alegrías a los amantes del cine de fantasía español, y lo cierto es que tanto 'Errementari' como 'Irati' tuvieron ya muy buenas ediciones. Sin embargo, con 'Gaua' se va aun paso más allá, tanto por el enorme despliegue de extras -siempre agradeceré al director su disposición a grabar audiocomentarios, algo poco habitual en nuestro cine- como con una presentación de lujo en forma de digipack, incluyendo además un interesante libreto. Por 26,99 euros puede ser vuestra.

'Honey Don't!'

El último largometraje hasta la fecha de Ethan Coen pasó bastante desapercibido en cines y habrá que ver si eso cambia con su llegada en blu-ray. Por un lado, el irresistible dúo formado por Margaret Qualley y Aubrey Plaza, por otro la siempre estelar presencia de Chris Evans. Eso sí, llega sin extra alguno, pero bueno, siempre mejor tener la opción de comprarla, y os costará 21,99 euros

'Nueve reinas', edición 25 aniversario

Una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos (y también uno de los mejores thrillers de los últimos 30 años) por fin debuta en blu-ray con motivo del 25 aniversario de su estreno. Buena presentación, reseñable añadido de la réplica de esos sellos que juegan un papel fundamental en la trama y algunos extras. La única pega es que partiendo de una restauración en 4K se echa de menos que no se lance también 'Nueve reinas' en UHD. Sumarla a vuestra colección os supondrá 16,99 euros

'The Running Man', steelbook en 4K

La novela de Stephen King ya había sido llevada al cine en los años con una versión muy libre protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ahora han sido Edgar Wright y Glen Powell los que la han actualizado con 'The Running Man', una espectacular película de ciencia ficción distópica que no logró conquistar al público, sufriendo un fracaso en taquilla tan tremendo como injusto.

Veremos si con su llegada en formato físico amortigua el fiasco en cines, y para ello presenta una estupenda edición en caja metálica con un extraordinario apartado audiovisual que además cuenta con una cuidada selección de extras. Eso sí, lo más destacable es el audicomentario con el director, el actor y el guionista Michael Bacall, donde quizá la única pega es una pequeña tendencia al halago entre los implicados. Por 34,99 euros será vuestra

'Wicked 2', steelbook en 4K

La primera entrega fue toda una sensación en su momento, arrasando en taquilla y logrando ganar 2 de los 10 Óscar a los que fue nominado. En cambio, 'Wicked 2' funcionó peor en taquilla y ni siquiera logró una candidatura a los premios que entrega la Academia de Hollywood. Es innegable que es inferior, algo que ya pasaba en el original teatral, pero sigue siendo un final épico para la historia de Elphaba y Glinda.

Ahora además llega en formato doméstico, donde destaca una edición en caja metálica que luce de maravilla junto al steelbook de la primera entrega. Entre los extras hay una pega importante, que es la ausencia de subtitulado en español, pero a cambio hay más de 5 minutos de escenas eliminadas -aquí podéis ver una online-, un extenso cómo se hizo de más de 50 minutos en el que se repasa el tremendo viaje de 5 años que hizo falta para hacer estas películas, sin olvidarnos del audiocomentario a cargo del director John M. Chu, quien muestra una gran atención al detalle y un claro entusiasmo hablando de la película.

Por 34,95 euros puede pasar a formar parte de vuestra colección. Eso sí, existe otro diseño en caja metálica, pero no se ha comercializado en España, aunque podéis haceros con él de importación.

'Zootrópolis 2', steelbook en blu-ray

El gran bombazo del año pasado que se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia de Hollywood. Ahí entraron en juego varios factores, desde la popularidad de la primera entrega hasta lo divertidísima que también es 'Zootrópolis 2'.

Es cierto que cuesta entender el motivo por el que Disney se niega a lanzar sus películas animadas en 4K en España, pero al menos la calidad es tremenda en todos los aspectos, desde la calidad de imagen y sonido hasta esa atractiva presentación en caja metálica. Y en los extras quizá se echa en falta más profundidad, pero se compensa con creces gracias a esa amplia selección (¡casi 28 minutos!) de escenas eliminadas, todas ellas en diferentes fases de desarrollo y acompañadas por declaraciones dando contexto de los directores Jared Bush y Byron Howard. Por cierto, está ahora mismo disponible para ver online aquí. Será vuestra por 25,99 euros.

Menciones especiales: Colección 'Jungla de Cristal' y steelbook de 'Dunkerque'

Cuesta creer que una saga del cine de acción tan mítica como 'Jungla de Cristal' estuviese descatalogada, pero Divisa ha puesto solución a este problema relanzando un pack que incluye las películas protagonizadas por Bruce Willis. Los discos son los mismos ya comercializados en su momento, pero así al menos habrá más cinéfilos que puedan hacerse con ellas. Os costará 59,99 euros

Desde Warner relanzan este mes dos grandes películas de Christopher Nolan en 4k. Por un lado 'The Prestige (El truco final)', que parece haberse agotado ya, y por otro 'Dunkerque', una de las mejores películas bélicas de lo que llevamos de siglo XXI. El disco es el mismo que ya comercializó hace años, pero seguro que más de un coleccionista quiere hacerse con ella en esta edición limitada en caja metálica. Por 31,95 euros será vuestra.

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