'Avatar: Fuego y Ceniza' ha sido por fin destronada en taquilla en el peor fin de semana de los últimos 10 meses. Por una vez, no ha sido culpa de las películas

Con lo bien que íbamos, era obvio que algo se iba a torcer. Con unas nevadas antológicas en Estados Unidos, ir al cine se ha convertido en el último de los problemas para gran parte del país, encerrado en su casa con temperaturas abismales y casi sin poder salir a la calle. Así, la taquilla ha pasado de los 105 millones del fin de semana pasado a unos tristes 56 millones (una cifra que no se veía desde marzo del año pasado, con el estreno de 'Novocaine'), que al menos han dejado un momento para la historia: el fin del reinado de 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Top méh

Así es: después de que '28 años después: El templo de los huesos' no pudiera hacer frente a James Cameron, ha sido 'Sin Piedad', lo nuevo de Chris Pratt, quien finalmente ha conseguido hacerse con la corona, ganando 11,1 millones de dólares. Su presupuesto es de 60 millones y en todo el mundo ya lleva 22,8 recaudados. No va a recuperar lo que gastó en esta ventana, pero tendrá una segunda vida en Amazon Prime Video tan importante para el estudio que es difícil que estén decepcionados con ella.

Después tenemos a los sospechosos habituales: 'Avatar: Fuego y ceniza', en el puesto 2 con solo 7 millones, 'Zootrópolis 2' con 5,7 millones (sumando ya 1700 en todo el mundo), 'La asistenta' con 4,2 millones y una decepcionante '28 años después: el templo de los huesos' que ha tenido que conformarse con 3,6 millones y suma 46 en todo el mundo, poniendo en peligro su continuación. Respecto a las novedades, tan solo 'Return to Silent Hill' ha conseguido colarse en el top 10, pero con cifras lamentables: 3,2 millones de dólares. Eso sí, las ganancias en todo el mundo suben a 19,3 millones (gracias a China) y es probable que, con un presupuesto de solo 23 millones, salve los muebles después de todo.

La peor nota es la de 'Hamnet', que tras 8 semanas en estreno limitado ha decidido aprovechar las nominaciones al Óscar para lanzarse a casi 2000 cines... el fin de semana de las grandes nevadas. En total, ha sumado solo 2 millones que se suman a los 17 que lleva en Estados Unidos (y los 42 en todo el mundo, asegurándose así que dará beneficios). La semana que viene, Sam Raimi estrenará su 'Send Help', y si tiene suerte, quizá consiga revertir una tendencia que, pese a todo, probablemente acabará con el mejor resultado desde 2019.

Y en España, ¿qué? Pues poca cosa ha cambiado: el binomio formado por 'La Asistenta' y 'Avatar: Fuego y ceniza' sigue copando la taquilla, ambas superando el millón de recaudación este fin de semana, pero, por llevar la contraria a Hollywood, 'Sin Piedad' se ha tenido que conformar con el puesto 6, dejando el 3 para 'Hamnet' (que también supera el millón por los pelos) y el 4 para la apuesta española 'Ídolos' (con unos decentes 680.000 euros). Pero si hablamos de apuestas españolas, ahí está 'Abuela tremenda', que sigue aguantando y supera ya los 2,5 millones de euros. Mira, es lo que hay.

Por su parte, 'Return to Silent Hill' se queda en tierra de nadie, en el puesto 8 y rascando tan solo 305.000 euros (acabará rozando el millón en total, ni tan mal para una película de estas características). Son números que hay que poner en contexto: la taquilla de 2025 en enero ya ha superado en nuestro país a la de los últimos dos años, y la tendencia es más que positiva, sobre todo para un cine de autor que en nuestro país suele aprovecharse bastante de la temporada de premios. El próximo fin de semana, con los estrenos de 'Marty Supreme', 'Aída y vuelta' y 'Send help' debería ser de lo más interesante. ¿Será este el año donde todo cambie o estamos ante una ilusión pasajera? Estaremos sentados (en la butaca) para verlo.

