Marvel domina la taquilla mundial con 'Capitán América: Brave New World', pero hay un mercado que se le resiste: China

Muy mal se tenía que poner la cosa para Marvel para que 'Capitán América: Brave New World' no se pusiera en el número uno de taquilla tanto estadounidense como mundial: la nueva entrega del UCM puede que no haya apasionado ni a crítica ni a público, pero ha aguantado y es probable que de beneficios. Al fin y al cabo, ha costado 180 millones y, en un solo fin de semana, se ha llevado 192 en todo el mundo. Que no es poco.

Capitán Dineritos

Solo en Estados Unidos, la película ha recaudado 88,5 millones durante el fin de semana, pero se espera que supere los 100 hoy mismo, aprovechándose de las vacaciones por el Día de los Presidentes (de hecho, la cifra global de 192,4 millones, que cuenta el lunes, puede acabar siendo superior). Esto la convierte en el primer gran blockbuster de 2025, aunque es agridulce para Disney: en el ranking de taquilla en fin de semana de los estrenos de Marvel Studios se coloca en el puesto 24 de 35, justo entre 'Spider-man: Lejos de casa' y 'Thor: El Mundo Oscuro'.

A pesar de que no tiene competencia real hasta dentro de un mes (con el estreno de 'Blancanieves', a esperas de ver el resultado en taquilla de 'Mickey 17'), se espera que esta nueva entrega de 'Capitán América' pegue, conste, un bajón de cara al próximo fin de semana por culpa del mal boca-oreja. En el puesto número 2 de la taquilla americana se encuentra 'Paddington: aventura en la selva', que se estrena con 13 millones de dólares (mundialmente lleva ya 131, no os preocupéis por el osito), y la gran sorpresa la da 'Ne Zha 2', la cinta china que ya ha entrado en el top 10 de los mayores éxitos mundiales y que en Estados Unidos ha llegado al puesto 5, añadiendo algo más de 7 millones a sus más de 1600 (y sumando).

De hecho, si miramos la taquilla global y siendo totalmente objetivos, 'Ne Zha 2' ha vuelto a ser la película más taquillera del fin de semana gracias al impulso de China, que ha añadido 273 millones solo en su país de origen, a los que hay que sumar otros 10 del resto del mundo. Para más inri, Marvel sí ha conseguido estrenar en el país asiático, pero ha entrado directamente en el puesto 3, recaudando algo más de 10 millones.

En España, por nuestra parte, también hemos aupado a 'Capitán América' a la primera posición, pero de manera algo más fría de lo esperado, con entre 2,6 y 2,8 millones recaudados. Le sigue 'Bridget Jones: loca por él' (que en Reino Unido ha sido capaz de vencer a Marvel) y la incombustible 'Mufasa', una vez más. La otra gran novedad ha sido 'Attack on titan: The last attack', que se proyectará durante toda la semana. De momento, la taquilla hispana va mejor que el año pasado por estas fechas, lo que es motivo de alegría, aunque no hay que olvidar que ahora entramos en un páramo sin grandes blockbusters durante más de un mes que pueden acabar haciendo daño al cómputo global. Veremos.

En Espinof | Marvel va como Falcon sin cabeza: lo que 'Capitán América: Brave New World' nos revela sobre el poco alentador futuro del MCU

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025