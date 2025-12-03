Hoy en Netflix, Al Pacino caza nazis en una magnífica serie de Amazon que pasó injustamente desapercibida

Año 1977, en una barbacoa el secretario de defensa de los Estados Unidos es reconocido como un nazi por un invitado. Acto seguido, asesina a todos los presentes ante el descubrimiento de su secreto. Así arrancaba hace 5 años una serie protagonizada por un grupo de cazadores de nazis que navegaba entre lo pulp y lo solemne.

Una serie de dos temporadas (y 19 episodios en total) que acaba de aterrizar en Netflix cinco años después de su estreno en Amazon Prime Video (donde todavía se puede ver); está protagonizada por Al Pacino en su primer papel protagonista en televisión en dos décadas. Su título: 'Hunters'.

Héroes judíos anti nazis

Coprotagonizada por Logan Lerman, la ficción nos lleva a la historia de la creación de un equipo de cazadores de nazi, financiados y dirigidos por Meyer Offerman (Pacino), que descubren una conspiración para crear el Cuarto Reich. La serie está inspirada en relatos de varios cazadores de nazis reales, así como en experiencias familiares por parte del creador de la serie, David Weil.

David Weil, quien posteriormente cocrearía para Apple TV 'Invasión' y sería responsable de intentar arreglar 'Citadel' después de que desde Amazon tuvieran que descartar gran parte de lo dejado por los hermanos Russo (spoiler: no lo logró del todo), fue el encargado de dar forma a la serie después de notar una falta de héroes/protagonistas judíos.

Incluso, tal como comenta Weil, en películas sobre la Alemania Nazi (Weil cita 'Malditos bastardos' y 'La lista de Schindler'). De esta manera, para él «era importante mostrar el heroísmo en los campos de prisioneros judíos». Esto y la experiencia de su abuela como superviviente de Auschwitz dio cierta forma a 'Hunters'.

Por un lado, tenemos diversión típica del pulp y del exploitation setentero, con una buena ración de violencia y héroes teniendo que combatir el mal como sea; por otro, cierta solemnidad y pátina de respeto. Un cóctel que, en mi opinión, requiere un poco de paciencia pero que resulta en una mezcla irresistible.

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime Video en 2025

En Espinof | 25 años de 'Starship Troopers': la alucinante película de ciencia ficción que fue acusada de promover el nazismo, fracasó injustamente y acabó convertida en franquicia