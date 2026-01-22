Netflix acaba de anunciar sus dos primeras series canceladas en 2026. Una de ellas era una gran apuesta que salió muy mal

Era cuestión de tiempo que llegase la primera cancelación de Netflix en 2026, pero la noticia es que finalmente han sido dos series las que no seguirán adelante en la plataforma. Y una de ellas era una gran apuesta que salió muy mal y dio infinidad de problemas antes incluso de estrenarse.

Las dos series canceladas por Netflix son 'Los abandonados' y 'El show de Vince Staples'. La segunda me da que muchos igual ni siquiera sabían que existía pese a haberse estrenado ya dos temporadas. Ahí está precisamente el problema, ya que su segunda entrega se estrenó el pasado 6 de noviembre, y desde entonces hasta final de año apenas 1,7 millones de visualizaciones. Unos datos lamentables.

El batacazo de 'Los abandonados'

Por su parte, 'Los abandonados' nació como una apuesta muy ambiciosa de Netflix que unía a Kurt Sutter, creador en su momento de la famosa 'Hijos de la anarquía', con las actrices Gillian Anderson ('Expediente X') y Lena Headey ('Juego de Tronos'). Sobre el papel, una posible sucesora de 'Yellowstone', pero a la hora de la verdad la cosa se quedó en nada.

Para empezar, Sutter dejó la serie poco antes de que finalizase su rodaje sin que nunca estuviese de todo claro el motivo. Lo que sucedió después fue una sucesión de decisiones que apuntaban a un desastre: de los 10 episodios inicialmente encargados se pasó finalmente a 7. Y eso además porque el piloto era tan largo que hubo que dividirlo en dos partes, rodando además escenas adicionales para darle una mayor cohesión.

Las cosas no pintaban demasiado bien antes del estreno, pero es que luego no mejoraron para nada. En lo referente a la crítica, 'Los abandonados' fue destrozada, logrando apenas un 30% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. A eso hay que sumarle sus flojos datos de audiencia, pues apenas aguantó dos semanas en el Top 10 semanal de la plataforma, tiempo en el que sumó 15 millones de visualizaciones.

