Netflix México tiene una hilarante comedia que le da un giro a lo sobrenatural: una producción de apenas tres temporadas para morir de la risa

Las comedias televisivas han encontrado en lo sobrenatural un terreno fértil para la creatividad: desde los clásicos de los años 60 hasta producciones más recientes, los fantasmas han sido fuente de humor y emoción a partes iguales, y una de las propuestas más interesantes en este ámbito llegó en 2021 con una serie que logró combinar lo paranormal con el humor de situación de una manera fresca y encantadora que ahora se posiciona en el top de las 10 series más vistas de Netflix en México.

'Ghosts' es una serie de comedia que debutó en la cadena CBS en 2021, basada en la producción británica homónima. La historia sigue a Samantha y Jay, una joven pareja que hereda una antigua mansión y decide convertirla en un bed and breakfast. Sin embargo, lo que no esperaban es que la casa estuviera habitada por un variado grupo de fantasmas que, aunque pertenecen a diferentes épocas de la historia, comparten el mismo destino: estar atrapados en la casa sin poder moverse al más allá.

Lo que hace especial a 'Ghosts' es su habilidad para equilibrar el humor con la emoción. Cada uno de los espectros tiene su propia personalidad y un pasado fascinante que se revela poco a poco, brindando momentos tanto hilarantes como conmovedores.

Desde un militar de la Guerra de Independencia hasta un despreocupado hippie de los años 60, la serie presenta un grupo de personajes que generan dinámicas únicas y situaciones inesperadas. Además, los fantasmas, a pesar de sus diferencias, terminan formando una especie de familia disfuncional que añade un toque de calidez a la historia.

'Fantasmas' es la adaptación de la serie británica homónima de la BBC One, que ya cuenta con dos temporadas, y se trata de una comedia sin otra pretensión que la de hacer reír, jugando con la premisa de lo que ya es casi un subgénero: la sitcom de compañeros de piso sobrenaturales cuyos principales gags tienen que ver con la dinámica de que Sam puede verlos y hablar con ellos mientras que el resto no (lo cual es especialmente divertido cuando está Jay de por medio, porque acaba siempre enterándose de la mitad del asunto), las pequeñas habilidades de cada fantasma (algunos pueden mover cosas fugazmente, otros pueden meterse en el cuerpo de los vivos... y otros sencillamente huelen mal) y sus personalidades.

El éxito de la serie radica no solo en su excelente elenco, encabezado por Rose McIver y Utkarsh Ambudkar, sino también en su guion ingenioso y su capacidad para reinventar las típicas historias de casas encantadas.

Una producción sobrenatural para no parar de reír

En lugar de ser una simple comedia de enredos, 'Ghosts' explora temas como la amistad, la aceptación y el legado que dejamos atrás, todo con un tono ligero y accesible para el público con un humor que se apoya en los contrastes entre los fantasmas y los protagonistas vivos, lo que genera situaciones cómicas derivadas de la diferencia de mentalidades y costumbres a lo largo del tiempo.

Otro punto a destacar es el diseño de producción de la serie. La mansión donde se desarrolla la historia está cuidadosamente ambientada para reflejar su historia y la diversidad de los personajes que la habitan. Cada rincón de la casa tiene una historia propia, lo que contribuye a la construcción del universo de "Ghosts" y enriquece la narrativa gracias a un elenco donde actores como Richie Moriarty ('Lo que hacemos en las sombras'), Sheila Carrasco ('I think you should leave'), Román Zaragoza ('Austin y Ally'), Rebecca Wisocky ('Criadas y malvadas'), Asher Grodman ('Succession'), Danielle Pinnock ('El joven Sheldon') y Devan Chandler Long ('Ambulance') como los fantasmas, que dan un ejemplo de cómo la comedia y lo sobrenatural pueden coexistir de manera brillante.

Si buscas una serie de la cual engancharte sin que la vida se te vaya en ello, 'Fanstasmas' es una comedia sencilla pero efectiva. Una amable propuesta que no reinventa la rueda, pero da lo que promete: risas, personajes divertidos y entrañables, buenas dosis de humor sobrenatural y te deja con una sonrisa al final de cada capítulo como comentó en su momento nuestra compañera Carla Monfort.

'Fantasmas' está disponible en Netflix México.

En Espinof | Las 11 películas de Netflix más esperadas de 2025. Un espectáculo de ciencia ficción de 320 millones, el salto al cine de una de serie extraordinaria y más

En Espinof | Las 39 series más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año