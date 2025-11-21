Número 1 de Netflix en 49 países. La película que ha destronado por sorpresa a 'Frankenstein' con un éxito arrollador

La nueva versión de 'Frankenstein' a cargo de Guillermo del Toro estaba siendo uno de los grandes éxitos de Netflix en 2025. Número 1 de la plataforma desde su estreno el pasado 7 de noviembre, la película protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi había sumado la friolera de 62,9 millones de visualizaciones en 10 días. Pues bien, su reinado acaba de concluir de forma totalmente inesperada.

La película que ha conseguido hacerse con el número 1 de Netflix el mismo día de su estreno es 'El encanto del champán', una comedia romántica de corte navideño protagonizada por Minka Kelly, la inolvidable Lyla Garrity de 'Friday Night Lights'. Todo apuntaba a que podría ser otro estreno para rellenar su catálogo, pero el público ha quedado encantado con ella.

Arrasando

Escrita y dirigida por Mark Steven Johnson, el máximo responsable de la versión de 'Daredevil' encabezada por Ben Affleck, 'El encanto del champán' cuenta la historia de Sydney Price, una ambiciosa empresaria que viaja a Francia para cerrar la venta de una marca de champán y una vez allí se enamora del encantador hijo del fundador de esa compañía.

Por ahora, 'El encanto del champán' apenas ha dado pie a siete críticas recogidas por Rotten Tomatoes, lo que supone que todavía no tiene oficialmente valoración. Eso sí, cinco de las siete valoraciones son positivas, lo que también da a entender que podemos estar ante una película que es más de lo que aparenta.

Por lo pronto, 'El encanto del champán' ya es número 1 de Netflix en 49 países, según información proporcionada por Flixpatrol. Y lo más probable es que acabe llegando a lo más alto en unos cuantos territorios más.

