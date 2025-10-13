Número 1 de Netflix en 55 países. La película de suspense con dos estrellas de 'Piratas del Caribe' que ha conquistado a millones de espectadores

Es cierto que el tremendo éxito de 'Las guerreras K-Pop' ha hecho que nos acostumbremos a ver mucho tiempo a una película entre las más vistas de Netflix, pero lo normal es que haya cambios constantes y que sobresalgan los últimos estrenos. Eso sucede ahora mismo en la plataforma, donde 'La mujer del camarote 10' ya es número 1 en la friolera de 55 países.

'La mujer del camarote 10' es la adaptación de una novela de Ruth Ware situada a bordo de un lujoso yate. Allí hay una periodista que es testigo de cómo alguien cae al mar, pero no hay nadie que la crea porque no hay constancia de que esa persona desaparecida estuviese a bordo. Por ello, decide ponerse manos a la obra y no duda en arriesgar su vida para averiguar la verdad.

Dirigida por Simon Stone, quien ya había firmado para Netflix la estimable 'La excavación', el nuevo éxito de Netflix tiene su principal atractivo en su reparto. Keira Knightley es la gran protagonista de la función, pero por allí también encontramos a Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw o David Morrissey.

Resulta curioso que pese a reunir a dos estrellas de la saga 'Piratas del Caribe' como Knightley y Scodelario, lo cierto es que ellas nunca coincidieron en las famosas aventuras de Jack Sparrow. Y es que la primera sí que llegó a salir en 'La venganza de Salazar', pero solamente en la escena postcréditos en la que no había ni rastro de Scodelario.

Ha gustado poco a la crítica

Eso sí, puede que millones de espectadores hayan visto ya 'La mujer del camarote 10', pero la crítica no ha quedado nada satisfecha con ella. Buena prueba de ello es que apenas consiga un flojo 27% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic podría decirse que le ha ido mejor, pero un 41 sobre 100 tampoco es precisamente una buena nota...

Este próximo martes tendremos datos más concretos sobre el número de visualizaciones que ha conseguido 'La mujer del camarote 10', ya que será entonces cuando Netflix los haga públicos.

