La película que está arrasando en Netflix y puedes ver gratis por tiempo limitado. Un trepidante thriller basado en hechos reales

Que un título de catálogo arrase en Netflix es cada vez más habitual, ya que los suscriptores no tienen el más mínimo problema en elegirlos por encima de muchas producciones originales de la plataforma. Lo que no es tan habitual es que haya una película que esté arrasando en Netflix pero que realmente cualquiera tiene la posibilidad de verla totalmente gratis. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo con 'El correo'.

La película dirigida por Daniel Calparsoro llegó a Netflix hace ya casi 3 semanas y tardó bien poco en alcanzar el número 1 en la plataforma. Es cierto que hace tiempo que perdió esa posición, pero aún hoy ocupa el tercer puesto. Lo que algunos quizá no sepan es que también está disponible por tiempo limitado y de forma totalmente gratuita en RTVE Play.

Un éxito en todas partes

La cuestión es que 'El Correo' se emitió el pasado jueves en La 1, consiguiendo más de un millón de espectadores y un share del 12,6%. Fue uno de los espacios más vistos del día y de inmediato se incorporó al catálogo de RTVE Play. Eso sí, allí la tendréis disponible solamente hasta el próximo 19 de septiembre.

'El correo' cuenta la historia de Iván, un chaval muy ambicioso que logra prosperar al convertirse en correo para una compañía dedicada al blanqueo de dinero. Eso sí, el personaje interpretado por Arón Piper aspira a más, por lo que su vida se complicará de forma irremediable.

Tras su exitoso paso por salas -logró recaudar 1,6 millones de euros en los cines españoles-, 'El correo' se ha confirmado como un título con mucho interés entre el público español. A ello sin duda ayuda su llamativo reparto en el que también participan Luis Tosar, María Pedraza, Luis Zahera o José Manuel Poga, el inolvidable Gandía de 'La casa de papel'.

Tampoco viene mal que 'El correo' está basada en hechos reales, prestando especial atención tanto a la Operación Malaya como al escándalo de la lista Falciani. De hecho, el propio Hervé Falciani tiene una breve participación en la película y comentó lo siguiente sobre ella en El País:

Me gusta que muestre de manera entretenida para la generación Z ese poder, que sea más atractivo ser un correo infiltrado, un informante, que un correo a secas. Se necesita a mucha gente en la guerra de la información, que es lo que puede tumbar a los más poderosos, devolver a los ciudadanos lo que era suyo, y también imaginación para tratar de pensar qué está preparando el otro lado.

Yo ya vi en su momento 'El correo' y no puedo decir que quedase impresionado con el resultado. Es un pasatiempo ágil pero un tanto hueco que al menos no se estira más de la cuenta. Para pasar el rato sin esperar nada del otro mundo -esas comparaciones que llegaron a hacerse con 'El lobo de Wall Street' le vienen muy grandes-.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 7 mejores películas españolas de 2025