“Quiero que te sientas hecho polvo”. El final de 'Cadáveres' explicado y qué significa el gran giro respecto a una posible temporada 2 de la serie de Netflix

El último éxito de Netflix, ‘Cadáveres’ se ha subido a la cima de la lista de los más vistos de la plataforma, pero su final ha dejado unas cuantas cuestiones en el aire, lo que deja mayores incógnitas, como si será posible ver una segunda temporada. Basada en las novelas gráficas de Si Spencer, la serie de ocho capítulos está protagonizada por Stephen Graham y gira en torno a cuatro detectives que descubren el mismo cuerpo idéntico en el este de Londres, pero en cuatro períodos temporales diferentes.

Las cuatro situaciones resultan estar conectadas de maneras inesperadas, lo que resulta en una infinidad de giros y vueltas. Pero en los diferentes escenarios que dibuja su episodio final se contestan otras preguntas como ¿qué pasó con Elias Mannixy y quién es realmente? ¿Logran salvar Londres los detectives? ¿Qué pasa finalmente con el bucle? La mayoría de detalles quedan atados, pero es en esa escena final en donde la mayoría de dudas de los fans han generado expectativas de una continuación.

El final explicado de 'Cadáveres'

Al final de ‘Cadáveres’ los cuatro detectives trabajan juntos con éxito para romper el círculo, lo que significa que Elias Mannix, literalmente, deja de existir y no consigue detonar la bomba. En el episodio final, Iris Maplewood logra viajar hasta 1890, donde informa a Alfred Hillinghead de que Julius se casa con la hija de Alfred, Polly, y su plan para matar a cientos de miles de personas. Entonces, de camino a prisión, Alfred se enfrenta a Julian por sus planes con Polly, revelándole su futuro y le llama por su nombre real, Elias Mannix. Alfred muere, pero la conversación perturba a Elias, lo que desencadena una nueva cadena de eventos.

Elias y Polly acabarán casándose igualmente, pero ella empieza a resentirse con él cuando se entera de su participación en el asesinato de su padre y vemos que su vida juntos es bastante mustia. Luego, cuando volvemos a 1940 y Charles Whiteman aparece para matar a un anciano Elias, nos enteramos de que este ha hecho una copia secreta donde advierte a su yo más joven que no detone la bomba y le pide a Charles que la esconda. Charles termina muriendo cuando el hijo de Polly y Elias, Hayden, y sus compañeros policías le disparan en el pub The Silk.

Pero antes de morir había dejado el disco en un marco en el pub. La versión mayor de Shahara lo encuentra cuando viaja al 2023 y luego va a la casa de Sarah, la madre de Elias, donde se encuentran con sus versiones más jóvenes. La Shahara mayor pone el disco de Elias que encontró, lo que hace que rompa el número que iba a usar para detonar la bomba. Sarah sale para abrazar a Elias y las versiones joven y mayor de Shahara se abrazan. Como la bomba no explota, tanto Elias como la versión anterior de Shahara desaparecen.

¿Podemos esperar una Temporada 2?

Luego intercepta a su yo más joven y a un joven Elías, que está a punto de hacer estallar la bomba. Sin embargo, una vez que Elias escucha a su yo mayor decirle que no siga adelante con el plan, cambia de opinión. Debido a que Londres no llega a ser bombardeada, Elias deja de existir, lo que significa que tampoco viaja en el tiempo para empezar la cadena de eventos y todo el ciclo se rompe. Todos los personajes y las tramas llegan a una conclusión satisfactoria, lo que significa que no sería necesaria una continuación, pero lo cierto es que al final se ha añadido un intento de dejar una puerta abierta para un posible regreso.

En la secuencia final de ‘Cadáveres’ el público ve a Shahara Hasan subirse a un Uber y le dice al conductor que la lleve a Spencer Street (un homenaje al escritor de la novela Si Spencer) apuntando al conductor que suba un poco el volumen. Luego dice: "A veces siento que toda esta ciudad va a estallar. Simplemente va a estallar. Me hace preocuparme por el futuro. ¿Sabe a qué me refiero?". El conductor responde: "Sé exactamente lo que quiere decir”. A esto le sigue un plano del espejo retrovisor que muestra a la que parece ser Iris Maplewood de 2053, con el mismo flequillo, que persiguió a Mannix hasta 1890 para romper el círculo.

Esta la llama por su nombre diciendo "Shahara" a pesar de que supuestamente no saben sus nombres. Shahara tiene una mirada de asombro y una familiaridad cómplice. Un giro que sugiere que Iris ha logrado llegar hasta el año 2023, cuando debería haber desaparecido cuando se rompió el ciclo, ya que es originaria del año 2053. Luego, en el fondo, en el horizonte de Londres aparece 'KYAL', que significa 'Know You Are Loved', en un edificio, que hemos escuchado en más de una ocasión en el resto de la serie.

El creador no da falsas esperanzas

Esta conclusión entre los dos personajes principales, que deja la puerta abierta para más temporadas, ha sido comentada por el guionista Paul Tomalin en Radio Times:

"Lo interesante para completar a cada personaje fue encontrar una manera de hacer que el final básicamente no dijera: 'El futuro va a ser genial, chicos'. El futuro ahora es tan aterrador para todos nosotros que me sentí satisfecho de mostrar a Maplewood allí, feliz. Fue mucho más intrigante ponerla en el presente y descubrir por qué estaría allí. Además, su personaje de 1890 se queda en la celda; no vemos qué le sucede. Hay muchas ideas tentadoras. Me encanta saber que debido a que ella misma representa el final más abierto, ella es la que seguirá y descubrirá cómo continuar".

Si bien Paul Tomalin no ha descartado por completo una segunda temporada, ese final no significa la confirmación de nuevos episodios.

"Seríamos unos suicidas si descartáramos seguir, pero creo que también le debemos a la audiencia terminar con este embrollo. Es realmente importante para Netflix saber que, cuando tienes un concepto como este, si piensas: 'Y ahora vamos a prolongarlo por los siglos de los siglos, porque todos tenemos facturas que pagar' vas a traicionar a tu público. Creo que es algo realmente agotador. Como espectador, me canso cuando ves un piloto espectacular y luego, al acabar la temporada, piensas: 'Solo me has dado unos tres episodios de giros'.

"Quiero que te sientas satisfecho, quiero que te sientas hecho polvo después de haberla visto hasta las 5 de la mañana, y eso significa un final. Eso significa un cierre. Y creo que, como guionista en estos días, es raro que puedas hacer finales, porque a menudo la gente se preocupa por volver a la misma serie. Pero no somos idiotas, hay puntos suspensivos, hay un lindo punto, punto, punto al final, por si acaso. Y tenemos una idea, pero me encantan las series limitadas; puedes verlas sabiendo que tendrán un final".

En Espinof: