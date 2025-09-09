El true crime que ha destronado a 'Las guerreras K-Pop' y se ha convertido en la nueva película número 1 mundial de Netflix

El enorme éxito de 'Las guerreras K-Pop' sigue creciendo y acumula ya un total de 291,5 millones de visualizaciones, pero la semana del 1 al 7 de septiembre hubo otra película que se ha convertido en tal fenómeno que ha logrado destronarla: el nuevo número 1 mundial de Netflix es 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto'.

Tanto interés ha generado 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' que logró sumar 26,3 millones de visualizaciones durante la semana pasada, superando así por poco los 25,4 millones que consiguió 'Las guerreras K-Pop'. Una victoria por la mínima, pero seguro que sus responsables están encantados con ello.

Acoso y derribo

'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' es un documental que apenas llega a los 90 minutos de duración y que explota la historia real de Lauryn Licari y su entonces novio Owen, quienes empezaron a recibir mensajes preocupantes de un número desconocido en octubre de 2020. Poco después pararon durante una temporada hasta que en septiembre de 2021 se convirtió en un aluvión diario, dejando claro que el remitente solamente podía ser alguien que conociera a la propia Lauryn, lo cual alarmó a su familia.

Detrás de 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' está Skye Brogman, quien ya había colabora previamente con Netflix en títulos como 'El caso de Laci Peterson: El marido perfecto' o 'La chica de la foto'.

Además, Flixpatrol aclara que el fenómeno no ha perdido fuelle, pues actualmente ocupa el número 1 de Netflix en 25 países, su máximo de estos últimos días. También se mantiene en lo más alto en Estados Unidos, que es el país donde la plataforma tiene un mayor número de suscriptores.

Y es que 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' está dando mucho de lo que hablar entre el público, especialmente por todo lo referente a la identidad de la persona detrás de la campaña de acoso y derribo contra Lauryn.

