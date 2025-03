Hoy en TV, la estremecedora y genial película basada en hechos reales con la que Adrien Brody batió un récord en los Oscars que todavía mantiene

Adrien Brody tiene una de las carreras más peculiares entre las estrellas de Hollywood actuales. Alguien que ahora mismo tiene dos premios Oscars como actor protagonista, aunque el global de su carrera no sea tan interesante para pensar inmediatamente en uno de los actores imprescindibles de su generación, y durante un tiempo hasta rehuía ser el protagonista. Pero cuando ha puesto realmente la carne en el asador ha sido en proyectos que han obtenido categoría de imprescindibles, como es el caso de ‘El pianista’.

Sobreviviendo al Holocausto

La película de Roman Polanski, basada en una estremecedora historia real de las muchas que surgieron del Holocausto, fue una de las películas notables de su año incluso siendo una experiencia bastante dura. Ganadora de 3 premios de la Academia, incluido el de Brody como actor que le hizo batir el récord como ganador más joven en la historia de la categoría (un récord que todavía mantiene). Hoy se va a poder ver en televisión a través de Paramount a partir de las 22 horas, aunque también se puede ver en streaming a través de Disney+ y de FlixOlé.

Basada en las vivencias durante la Segunda Guerra Mundial del brillante Wladyslaw Szpilman, un pianista judío y polaco que se ganaba alabanzas desde su guetto en Varsovia. Szpilman consigue no ser expulsado de su hogar con la llegada de los nazis a Polonia, pero esto significa que tendrá que hacer de la clandestinidad y el horror sus compañeros de día a día para no ser aniquilado como millones de personas como él.

‘El pianista’ tuvo un impacto bastante notorio casi al instante, arrasando en el Festival de Cannes de 2002 alzándose con la Palma de oro. La rigurosidad y potente emoción desplegada para contar la historia hizo imperativo hasta ignorar el terrible historial de Roman Polanski, que estaba recibiendo halagos como cineasta del año a pesar de que no podía ir a determinados sitios para recoger sus honores.

Es cierto que hace aquí uno de sus mejores trabajos, lo cuál no es decir poco teniendo en cuenta su historial cinematográfico lleno de hallazgos y revoluciones del medio. ‘El pianista’ no fractura tanto las formas, optando por una factura muy académica para que se imponga el relato. Pero sus decisiones no caen en lo rutinario, realzando la capacidad del relato para conmover.

Entre sus grandes armas está un Brody jovencísimo pero absolutamente brillante, que se toma su papel de superviviente como un trabajo de alto significado. Algo que conecta en parte en cómo aborda su papel de ‘The Brutalist’, con la que esta película haría una interesante sesión doble si bien sería extremadamente devastadora.

