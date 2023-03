Ant-Man, Shazam y la crisis de los superhéroes: los dos batacazos de Marvel y DC apuntan a un fin de ciclo para el subgénero más taquillero de los últimos tiempos

Está claro que Kevin Feige y su ambicioso MCU no inventaron el cine de superhéroes, pero no cabe duda de que, a raíz del estreno de 'Iron Man' y los primeros compases de la narrativa a gran escala de la Fase 1, el ya establecido subgénero se ha terminado convirtiendo en uno de los fenómenos pop más importantes de los últimos quince años. Pero, como todo en esta vida, y pese a su éxito arrollador, lo que sube, termina bajando tarde o temprano.

Desde hace una buena temporada, llevamos pronosticando con teorías y malos augurios más infundados de lo deseable el colapso de lo que podría no ser más que una moda no tan pasajera. La última Comic-Con nos dejó pensando en ello después de que Marvel Studios anunciase su sobercargado calendario para los próximos años, pero al fin, contamos con hechos concretos que apuntan al agotamiento de las capas, los superpoderes y los antifaces.

Estos no son otros que los batacazos en la taquilla internacional de las dos últimas producciones de La casa de las ideas y su eterna rival DC; un par de descalabros titulados 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' y '¡Shazam! La furia de los dioses' que sugieren el fin de una era. Pero, ¿es esto real? ¿Está el público saturado o vuelven a ser dos excepciones dentro de la regla del filón inagotable? Intentemos arrojar algo de luz al respecto.

A los datos me remito

Como hace la vicepresidenta Yolanda Díaz, aferrémonos a los datos para exponer el tema que tenemos entre manos comenzando por el caso de la nueva aventura del Hombre Hormiga. El largometraje dirigido por Paul Rudd sorprendió a propios y extraños al arrancar su periplo en taquilla con 120 millones de dólares durante su primer fin de semana; cifra que superó ampliamente a sus dos predecesoras, que debutaron con 57 y 76 millones respectivamente.

No obstante, la debacle para el filme dirigido por Peyton Reed no estuvo relacionada con las demoledoras críticas que recibió, sino con su estrepitosa caída en el box office durante su segundo fin de semana, estimada entre un 70% y un 72%. Un porcentaje que marcó un récord negativo para el MCU al quedar por debajo de títulos como 'Viuda Negra' y 'Thor: Love and Thunder'.

Centrándonos en la Distinguida Competencia nos topamos con el regreso de Shazam en 'La furia de los dioses'. El título de David F. Sandberg debutó con unos decepcionantes 30,5 millones de dólares en el bolsillo, quedando un 43% por debajo de lo amasado por la primera aventura del personaje en la gran pantalla y muy lejos de los 67 recaudados por 'Black Adam'.

Con estas cartas sobre la mesa, la tentación de pensar en la explosión de la burbuja superheróica está más presente que nunca. Pero antes de dejarnos arrastrar por las extrañamente cálidas aguas del catastrofismo, conviene intentar comprender qué se esconde detrás de estos fracasos comerciales.

Fin de ciclo

Más que frente al desgaste definitivo de una fórmula, parece que nos encontramos ante las consecuencias de un fin de ciclo. Algo que, por supuesto, no está reñido con que ambas producciones hayan estado marcadas por sus problemas particulares, que comienzan por el escaso tirón que han demostrado tener sus personajes principales entre el público habitual.

En el caso de 'Ant-Man', su condición de película bisagra entre la Fase 4 y la Fase 5 puede haber jugado un rol determinante en su deficiente funcionamiento en taquilla. Algo a lo que habría que sumar el caos que ha rodeado a su producción en lo que respecta particularmente a un departamento de efectos visuales que lleva en el ojo del huracán una larga temporada entre acusaciones de crunch y pobres condiciones laborales.

Por su parte, '¡Shazam! La furia de los dioses' ha estado eclipsada por el cambio de era dentro de DC Films, reflejando el pasado de una franquicia en proceso de reinventarse. La llegada de James Gunn y Peter Safran tras el descalabro del SnyderVerse ha puesto en marcha un borrón y cuenta nueva que ha dejado a esta película condenada al olvido ya no por parte del respetable, sino por la de un propio estudio que no parece haber hecho demasiados esfuerzos por mantenerla viva.

En la otra cara de la moneda tenemos a una Marvel Studios que aspira a enderezar su rumbo tras el retorno a Disney de Bob Iger. El ejecutivo apuesta por dar prioridad a la calidad sobre la calidad, y su llegada continúa remodelando la estructura del equipo del macroproyecto, siendo su última víctima Victoria Alonso, que ha abandonado la compañía tras 17 años en activo y después de ser señalada como la responsable de la criticada gestión de los equipos de VFX.

Lo poco agrada, lo mucho...

Por mucha lógica que pueda tener lo expuesto hasta el momento, hay cabida para la idea de que, en realidad, lo sucedido con las dos últimas cintas de Marvel y DC sólo sea fruto del hartazgo progresivo de un público algo cansado de la saturación de contenido que llega a la gran y a la pequeña pantalla mes tras mes, especialmente en lo que respecta al catálogo de La casa de las ideas.

Por muy jugoso que pueda parecer en términos económicos —que lo es—, la necesidad de seguir infinidad de series y películas para seguir la narrativa de un universo compartido puede ser un arma de doble filo, y no hay más que fijarse en lo ocurrido con la tercera temporada de 'The Mandalorian', cuyo primer episodio tuvo un 23% menos de audiencia que la segunda temporada —yo, por ejemplo, aún no me he puesto con ella, ya que omití 'El libro de Boba Fett' fruto de la pereza—.

Lo verdaderamente espinoso del asunto es que James Gunn y Peter Safran ya dejaron caer que su plan para la Distinguida Competencia pasa por imitar el modelo de Marvel Studios y construir una única historia entre series, películas, cómics y videojuegos. Por mucho que me interesen sus personajes —que lo hacen—, la simple idea me hace poner los ojos en blanco.

Y ahora, la gran pregunta: ¿Estamos ante el principio del fin del cine de superhéroes tal y como lo conocemos? Personalmente, no me atrevería a hacer una afirmación tan drástica, prefiriendo optar por creer en un cambio de estrategia general de encadenar más fracasos en taquilla a lo largo de este 2023 —'Guardianes de la Galaxia 3' no será uno de ellos, eso está claro.

Por lo pronto, en la Casa del ratón ya han avisado que reducirán su número de series anuales, porque ya se sabe que lo poco agrada, y lo mucho enfada...