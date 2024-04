Hoy en TV: Canal 5 transmite una película llena de acción que ni Will Smith pudo salvar de su fracaso en taquilla

Will Smith salvando el día de las tecnologías que se revelan y buscan azotar a la humanidad es una fórmula que, para bien o para mal, se ha llevado a la gran pantalla en más de una ocasión, y para este domingo, el plan frente a la tele de la sala no es la excepción, ya que Canal 5 transmitirá una película de ciencia ficción a la que no le fue tan bien en taquilla, pero que promete ser un buen entretenimiento para antes del regreso a la rutina.

'Proyecto Géminis' es una cinta de 2019 dirigida por Ang Lee que nos presenta a Henry, quien durante 25 años ha trabajado para la Agencia de Inteligencia de Defensa del gobierno de Estados Unidos después de servir en los Marines.

Después de matar a docenas de personas a instancias de sus jefes, Henry decide finalmente retirarse a descansar en Georgia, un gusto que le dura poco, ya que se ve obligado a regresar a la acción cuando es atacado por un misterioso joven que parece ser su clon, Junior .

La premisa de la película es el viaje, aventuras y peleas a las que se enfrenta Henry para descubrir quién creó a Junior y porqué lo quieren muerto. Un camino de regreso al pasado en el que se encuentra de nueva cuenta con Clay Verris (Clive Owen), quien solía ser su oficial al mando en los Marines.

Verris es ahora el director de Gemini, una empresa de seguridad privada con importantes contratos gubernamentales, y él y Henry todavía tienen rencor guardado el uno por el otro.

Una cinta sin sorpresa y una trama sin camino

Lo que pintaba para ser una película en la que las actuaciones y efectos especiales soportan todo el peso de la producción, ha resultado ser un cliché del cine de ciencia ficción, en el que el tráiler y el material promocional de la misma cinta ha echado por tierra todo tipo de expectativa sobre lo que nos hubiese gustado ver.

Si bien la actuación de Will y los efectos especiales que vemos en pantalla son uno de los puntos clave de esta película, la verdad es que no creemos cómo es que el director Lee espera que nos asombremos por el desarrollo de una historia que sabemos (de sobra y con anticipación) cómo terminará.

La tecnología para el desarrollo de los efectos de la cinta hace que la visualización a veces sea hermosa y, en ocasiones, discordante: la escena inicial es espectacularmente detallada y se puede ver cada poro y vello del rostro de Smith.

Pero la alta velocidad de cuadros que usa Lee también hace que varias escenas de acción parezcan aceleradas, artificiales o si hubieran sido filmadas pobremente frente a una pantalla verde.

Para resumir, 'Proyecto Géminis' presume de 'una tecnología que quizá no fuese la necesaria para alcanzar la maestría técnica que requería una película como esta, pero lo que realmente daña el resultado final es un guion cogido con pinzas en el que ha metido demasiada gente', como lo afirma Mikel Zorrilla.

'Proyecto Géminis' se transmitirá hoy en Canal 5 a partir de las 21:30 horas.

