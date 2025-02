La impresionante película de superhéroes del creador de 'Breaking Bad'. Hoy en TV, un espectáculo de ciencia ficción que supera a muchos de Marvel y DC

El cine de superhéroes empezó a despuntar de la mano de las adaptaciones de DC, pero hace tiempo que fueron las aventuras de personajes Marvel las que dominan este tipo de películas. Eso no quiere decir que no haya propuestas que merezcan la pena más allá de esos estudios, y hoy os traigo un ejemplo de ello con 'Hancock', la infravalorada superproducción protagonizada por Will Smith en 2008.

El primer aspecto llamativo de 'Hancock' es que fue un esfuerzo claro de Hollywood por crear un superhéroe completamente original, lo que le permitía asentar las bases de un universo propio en lugar de depender, en mayor o menor medida, de lo que se hubiese hecho antes en los cómics. No me cabe duda de que eso ayuda a que esta película se sienta tan fresca durante sus primeros minutos, ya que las propias características de su protagonista dan pie a poder hacer lo que le venga en gana.

Claro que a ello ayuda que el guion de 'Hancock' esté firmado por Vince Gilligan, quien realizó varias versiones del mismo antes de dejar a un lado la película para poder centrarse en sacar adelante una serie que le obsesionaba: 'Breaking Bad'. Es verdad que el libreto partía de una idea de Vy Vincent Ngo en la que su protagonista tenía apenas 12 años y que Tony Scott se mostró interesado en hacer, pero fue Gilligan quien más trabajó en el mismo, de ahí que tanto él como Ngo sean los únicos que aparezcan acreditados.

La dirección también paso por varias personas hasta que finalmente recayó en Peter Berg, quien entiende muy bien las particularidades de una película que se centra en la parte negativa de ser un superhéroe. Ahí 'Hancock' consigue una efectiva relación entre la actitud de un carismático Smith y la espectacularidad de sus acciones. Sí que quizá se excede en su forma de manejas la cámara en los momentos más íntimos y dramáticos, pero incluso eso hace que estemos ante una película bastante única entre el cine de superhéroes de gran estudio.

En su contra juega que su tramo final resulta algo decepcionante, pues es entonces cuando se indaga más en la mitología de este universo, pero de forma un tanto convencional. Es ahí donde 'Hancock' podría haber dado un paso adelante y convertirse en una película de superhéroes realmente imprescindible, pero al saltar de lleno al drama no está tan inspirado como en su faceta cómica y lo que surge funciona mejor por la química entre Smith y Charlize Theron que por cualquier otra cosa.

Superó a 'Iron Man'

Lo cierto es que 'Hancock' fue un indiscutible éxito en taquilla, ya que recaudó 629 millones de dólares, lo que la convirtió en la cuarta película más taquillera de 2008. Ese mismo año también se estrenó otra cinta de vital importancia para el cine de superhéroes como 'Iron Man', la cual tuvo que conformarse con unos ingresos mundiales de 585 millones de dólares.

Ni siquiera hay una gran diferencia en el presupuesto -'Hancock' costó 150 millones y 'Iron Man' rondó los 140- que explica por qué uno sirvió de lanzadera para un universo cinematográfico que sigue todavía en marcha, mientras que la otra nunca llegó a tener una secuela por mucho que la primera entrega sentaba las bases para ello.

Siendo justos, Sony sí que mostró un claro interés en hacer 'Hancock 2', hasta el punto de que en verano de 2009 anunció el fichaje de Adam Fierro y Glen Mazzara para escribirla. Berg iba a volver a ponerse detrás de las cámaras y tanto Smith como Theron retomarían sus personajes de la primera entrega. Sin embargo, el proyecto nunca pasó de eso pese a que el director reconfirmó en 2012 que iba a hacerse, mientras que la actriz destacó en 2020 que ella seguía interesada pero que hacía no mucho que no había ningún tipo de avance.

En el caso de que os hayáis quedado con ganas de (volver a) ver 'Hancock' después de leer este artículo, se emite esta noche en FDF a partir de las 22:55. Y si habéis desarrollado alergia a ver películas en televisión, la tenéis disponible en streaming a través de Tivify. Por desgracia, sus ediciones en formato físico llevan años descatalogadas en España, pero si podéis haceros con ella de segunda mano, no dudéis, pues tiene una buena cantidad de extras y la versión unrated de la película.

