El problema con 'Matrix' que lleva 25 años creando dudas entre los fans de esta impresionante película de ciencia ficción

Nadie puede poner en duda que 'Matrix' es una de las películas de ciencia ficción más importantes de los últimos 25 años. El largometraje protagonizado por Keanu Reeves ya gozó de un enorme éxito en el momento de su estreno, lo cual dio pie a dos secuelas que llegaron poco después y bastante tiempo después a la divisiva 'Matrix Resurrections'. Sin embargo, la que nos interesa hoy es la primera entrega, en concreto un detalle que trae de cabeza a sus fans desde hace mucho tiempo.

Ese filtro verde

Los mayores seguidores de 'Matrix' seguro que recuerdan que las Wachowski optaron por el color azul para resaltar cuándo los personajes estaban en el mundo real y el verde para cuando estaban en Matrix. El auténtico problema llegó cuando la película hizo su debut en formato doméstico, empezando entonces una odisea que incluso ha llevado a que algunos prefieran una versión de la película notoriamente diferente a la estrenada originalmente en cines.

Por lo pronto, para su lanzamiento inicial en dvd, Laserdisc y vhs se optó por reducir la presencia del verde de forma notable en lo que parecía un intento por dotar a la película de una mayor neutralidad visual en ese punto. Por avanzado que pudiera parecernos cualquiera de ambos formatos en 1999, lo cierto es que todos presentaban limitaciones claras a la hora de reflejar lo que era realmente la película, algo que hubo que asumir, pero que también puedo empezar a cambiar en la mente del espectador su concepción visual de 'Matrix'.

Quizá como consecuencia de ello, en 2004 se lanzó una remasterización en dvd de la primera entrega que fue la que lo complicó todo de forma irremediable. Esa versión se alejaba visualmente de forma notable de la que estaba disponible hasta entonces, pues el uso del filtro verde se llevó hasta el otro extremo, sobrepasando con creces su uso algo más sutil que habían usado las Wachowski en la versión vista en cines.

Sin embargo, las Wachowski participaron en esa remasterización, por lo que uno podría pensar que eso siempre fue lo que buscaban. El hecho de que el director de fotografía Bill Pope también participase parecía estar llamado a zanjar el debate. Ni mucho menos fue el caso, ya que esa remasterización fue acusada de potenciar los verdes en exceso, hasta el punto de caer en el exceso de saturación. Algo quizá motivado por querer acercarla más visualmente al tono más intenso del que se valieron para 'Matrix Realoaded' y 'Matrix Revolutions'. A fin de cuentas, su presentación tuvo lugar como parte de un pack de lujo con toda la trilogía.

Saltamos ya a 2018, año de presentación de la versión en 4K de 'Matrix', para la cual se hizo una nueva remasterización que además fue supervisada por Pope. Una de sus principales diferencias respecto a la anterior es que se suavizó el uso del filtro verde, pero dejándolo más presente que en la primera versión doméstica aunque ni siquiera eso ha llevado a que exista una unanimidad absoluta al respecto.

Algunos aducen que esos verdes más marcados del primer blu-ray ayudan a destacar más el hecho de que los personajes está en Matrix, pero para otros es una exageración -hay quien incluso lo califica como "verde vómito"- y es suficiente con resaltarlo de forma más sencilla pero que no por ello deja de percibirse.

Lamentablemente, las Wachowski nunca han entrado de lleno en este debate, pero durante la campaña promocional de la película sí desvelaron en una entrevista que el uso del verde era totalmente deliberado y que "era todo un motivo inspirado en el verde fosforito de los viejos PC". Vamos, que estaba claro que tenía que percibirse...

Todo eso no quita que una posible nueva remasterización cuando toque lanzar la película en 8K o 16K vuelva a enredarlo todo una vez más, pero ahora mismo parece que tenemos la versión más cercana a lo visto en cines. Pero cuánto de cercana es algo que no se puede dilucidar de forma irrebatible...

