¿'Solo'? El título de la película de Han Solo divide a los fans de Star Wars: proponemos 11 alternativas

'Solo'. Sin más. Así se titula de manera oficial el siguiente spin-off de la saga 'Star Wars'. Tras el éxito de 'Rogue One', la siguiente 'historia de Star Wars' se centra en los orígenes de Han Solo, el carismático contrabandista al que hasta ahora sólo había interpretado Harrison Ford. En su lugar veremos al joven Alden Ehrenreich.

Bautizar una película como ésta no debe ser fácil aunque elegir algo tan obvio y simple como 'Solo' da la sensación de que han ido a lo fácil, a que ni siquiera se han esforzado por buscar algo más llamativo. Y eso no transmite buenas vibraciones. De hecho, ya sabemos cómo se va a titular el spin-off de Obi-Wan Kenobi...

La franquicia más popular de la historia del cine tiene un legión de fans muy amplia y diversa, lo cual se reflejó en las numerosas reacciones y opiniones provocadas por el anuncio del título oficial. Más abajo he seleccionado algunas de las más destacadas:

El "mensaje especial" de Ron Howard y las reacciones en Twitter

IM SO EXCITED!!! pic.twitter.com/SxMR0TVsQD — not actually obi wan (@not_thomas_1) 17 de octubre de 2017

It’s good we have those A Star Wars Story subtitling these movies. We don’t want Solo to be mixed up with Mario Van Peebles. pic.twitter.com/0F6Q2nfBEo — Eric Jones (@deacon05oc) 17 de octubre de 2017

Por culpa de la RAE, nunca sabremos si es solamente una película de Star Wars o una peli de Star Wars sobre Han Solo. pic.twitter.com/mzWgDXbcud — Manuel F. Herrador (@mfherrador) 17 de octubre de 2017

ron howard: we have a great name for the Han Solo movie



ron howard narrating: they didn't pic.twitter.com/byAbqB6LWV — tc (@chillmage) 17 de octubre de 2017

SW: We're proud to announce the title of the Han Solo standalone movie is 'Solo'



SW Fandom: pic.twitter.com/pOp6YI6mxK — 💀 Killah Ren 💀 (@Kleo_Ren) 17 de octubre de 2017

Much better title for new solo movie “me and my Wookie” or “Solo: The Wookie Years” #starwars — Hellblazerbiz (@hellblazerbiz) 17 de octubre de 2017

It took y’all this long to come up with “Solo: A Star Wars Story”?! — Porg-Star (@lindavanjalista) 17 de octubre de 2017

c'mon, Howard, just give the audience what it wants pic.twitter.com/YyKHsYXF9X — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 17 de octubre de 2017

me: hey! one ticket to solo please!

attendant: what

me: (sigh) one ticket to the untitled han solo film please — nina (@genderpoIitics) 17 de octubre de 2017

From now on all #StarWars titles should be revealed as though they were a secret message to Keira Knightley. #SoloAStarWarsStory pic.twitter.com/ZTvhU91B5w — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) 17 de octubre de 2017

I'm surprised at all the hate for the completely sensible Han Solo title. I'm here to remind you it could have been a LOT worse. pic.twitter.com/lo0QjgHhDg — Star Wars Explained (@StarWarsExplain) 17 de octubre de 2017

I consolidated everyone's Han Solo movie title jokes into one image. pic.twitter.com/8yM0YJvYD3 — Mike Ryan (@mikeryan) 17 de octubre de 2017

El título de 'Solo' ya se había filtrado en Internet

Internet tiene mala memoria. Y Disney cada vez más problemas para guardar sus secretos. Como puedes comprobar en el tuit de arriba, el mes pasado se filtró que la película se conocería como 'Solo' pero todos dimos por hecho que sólo era otro título provisional, como lo de 'Red Cup' en el inicio del rodaje. Resulta que no, se decidiron por 'Solo' hace tiempo.

Nuestras 11 alternativas al título oficial

No, los editores de Espinof tampoco estamos entusiasmados con el título oficial de la película de Han Solo y queremos ofrecer alternativas a Disney y Lucasfilm. Al fin y al cabo, sustituyeron a los directores originales semanas después de comenzar el rodaje; cambiar un título parece mucho más sencillo... Nuestras 11 sugerencias: