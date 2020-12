Warner afirma que la taquilla de 'Tenet' es la razón de estrenar en cines y HBO Max: la directora de 'Wonder Woman 1984' apoya el plan

El culebrón con la decisión de Warner de estrenar todas sus películas de 2021 de forma simultánea en cines y HBO Max parece no tener fin. La primera sorpresa que nos llevamos fue cuando Christopher Nolan criticó con dureza ese movimiento y ahora el cineasta ha vuelto a incidir en ello señalando que se alegra de que 'Tenet' no se viese afectada por ello.

En concreto, Nolan ha afirmado que se "alegra mucho" de que 'Tenet' "vaya a estar disponible a través de Roku, Amazon Prime, iTunes y en todas partes al mismo tiempo para que la gente la disfrute". Vamos, que su queja va más allá de su defensa de la experiencia cinematográfica, pero Ann Sarnoff, ejecutiva de WarnerMedia ha aclarado que el mal funcionamiento de 'Tenet' en la taquilla norteamericana es uno de los motivos de que tomasen esa decisión:

Aprendimos mucho sobre la inclinación de la gente al ir a los cines cuando están abiertos, obviamente. Lo que aprendimos de 'Tenet' es que en Estados Unidos no están aún preparados para abrir completo y tener todo el compromiso de los fans para ir a las salas, de ahí esta nueva estrategia.

Patty Jenkins se posiciona a favor en el caso de 'Wonder Woman 1984'

Algo me dice que el futuro de la relación profesional entre Nolan y Warner se antoja complicado, pero él no es, ni mucho menos, el único que se podría ver afectado por esta decisión. 'Wonder Woman 1984' fue la primera película para la que se planteó este modelo y Patty Jenkins, su directora, tiene claro que en la situación actual no había ninguna buena opción para su cinta:

Si me hubieses dicho hace un año que iba a estrenarse directamente en streaming de alguna forma, me hubiese cabreado muchísimo. No soy defensora de ese plan en general, porque soy muy defensora del lanzamiento en cines y lo seré de nuevo tan pronto como esto acabe.

Sin embargo, ha sido un año de locos. Todos estamos dilucidando cómo seguir con nuestra vidas, cómo hacerlo lo mejor que podamos. Y me seguía diciendo que no había una buena opción. Cuando hablábamos de ello, no la había. Seguir esperando y luego todas las películas del mundo estrenándose al mismo tiempo. No había una buena opción. Literalmente, me quedé sin aliento cuando me presentaron la idea porque fue en plan "Oh, la idea es ir a la casa de todos el día de Navidad".

Mi reacción fue, sabéis qué, es increíble llegar a compartirla, sea o no Navidad para la gente, en este momento para intentar llegar a ellos y que la vean de la forma que sea.

Un panorama complicado para Warner

Otro aliciente que pudo tener Jenkins es que con ella y Gal Gadot sí se consultó antes de tomar la decisión, procediendo a pagarles un bonus de más de 10 millones de dólares a cada una. El problema es que eso no sucedió con el resto de cineastas y estrellas de sus lanzamientos de 2021, lo cual ha provocado el enfado de gente como James Gunn o Denis Villeneuve, llevando al sindicato de directores a considerar seriamente un boicot contra Warner.

Por ejemplo, muchas de los implicados en 'Dune' aceptaron rebajarse el sueldo a cambio de un pellizco más grande de los posibles beneficios de la película en su paso por los cines, unos ingresos extra que ahora se antojan casi imposibles de conseguir. Eso también, ha llevado al enfado de multitud de agentes por la decisión tomada por Warner y, sobre todo, por la forma de hacerlo.

Por su parte, Jason Kilar, CEO de Warner, ha lanzado el siguiente mensaje en lo referente a esos ingresos adicionales que sus estrellas se exponen a perder con este movimiento por parte de la compañía.

El comunicado más importante por hacer es que nos esforcemos en ser generosos. No has funcionado bien durante 97 años y creo que seguirá haciéndolo en el futuro.